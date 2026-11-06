İlham Əliyev Zəfərə gedən yol
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol

    UEFA Konfrans Liqası: "Trabzonspor" öz meydanında məğlub olub

    Futbol
    • 06 noyabr, 2026
    • 01:57
    UEFA Konfrans Liqası: Trabzonspor öz meydanında məğlub olub

    UEFA Konfrans Liqasının Liqa mərhələsinin III turunun qarşılaşmaları keçirilib.

    "Report"un məlumatına görə, "Trabzonspor" evdə "Frayburq"u qəbul edib.

    "Atalanta" İtaliyada "Kayrat"la, "Ayaks" Danimarkada "Midtyullann"la qarşılaşıb.

    UEFA Konfrans Liqası

    Liqa mərhələsi, III tur

    5 noyabr

    "Atalanta" (İtaliya) - "Kayrat" (Qazaxıstan) 1:1

    "Midtyullann" (Danimarka) - "Ayaks" (Niderland) 1:6

    "Srvena Zvezda" (Serbiya) - "İnter Eskaldes" (Andorra) 2:1

    "KuPS" (Finlandiya) - "Gent" (Belçika) 0:0

    "Linkoln" (Cəbəllütariq) - "Hayduk" (Xorvatiya) 1:0

    "Trabzonspor" (Türkiyə) - "Frayburq" (Almaniya) 0:1

    "Orhus" (Danimarka) - "Braqa" (Portuqaliya) 0:0

    "Tun" (İsveçrə) - "Harts" (Şotlandiya) 3:1

    "Myelbyu" (İsveç) - "Borats" (Bosniya və Herseqovina) 2:0

    "Monako" (Fransa) - "Norşellann" (Danimarka) 2:0

    "Kopenhagen" (Danimarka) - "İberiya" (Gürcüstan) 2:1

    "Panatinaikos" (Yunanıstan) - ÇSKA (Bolqarıstan) 2:1

    "Luqano" (İsveçrə) - "Jalqiris" (Litva) 3:0

    "Xetafe" (İspaniya) - "Brayton" (İngiltərə) 0:1

    "Tvente" (Niderland) - "Pafos" (Kipr) 3:1

    "Sent-Trüden" (Belçika) - "Brann" (Norveç) 1:1

    "Universitatya" (Krayova, Rumıniya) - "Eqnatiya" (Albaniya) 2:0

    "Riqa" (Latviya) - "Yablonets" (Çexiya) 1:1

    UEFA Konfrans Liqası Avropa Futbol Assosiasiyalarının İttifaqı (UEFA) İnter FK Trabzonspor FK
    В Лиге конференций УЕФА прошли матчи 3-го тура
    UEFA Conference League: Trabzonspor lose 1-0 to Freiburg at home
    44 filmi
    MiniBoss

    Son xəbərlər

    08:30
    ABŞ-də bir gündə üç nəfər edam edilib
    Digər ölkələr
    08:15
    Beynəlxalq axtarışda olan şəxs Almaniyadan Azərbaycana gətirilib
    Hadisə
    08:10
    Bakının bir sıra yollarında nəqliyyatın sıxlığı yaranıb
    İnfrastruktur
    08:03
    Demokratlar Kanada mallarına qoyulan rüsumları ləğv etmək istəyirlər
    Digər ölkələr
    08:00
    Bu gün Azərbaycan Televiziyası və Radiosu Günüdür
    Media
    07:20
    Yeni Zelandiya sahillərində onlarla qara delfin ölüb
    Digər ölkələr
    06:42
    Tramp seçkilərdən sonra İranla bağlı ilk müşavirəni keçirib
    Digər ölkələr
    06:15
    Sorğu: Makrona etimad səviyyəsi Ollandın antirekordundan da aşağı düşüb
    Digər ölkələr
    05:45
    Egey dənizində zəlzələ olub
    Region
    Bütün Xəbər Lenti