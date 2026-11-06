UEFA Konfrans Liqası: "Trabzonspor" öz meydanında məğlub olub
- 06 noyabr, 2026
- 01:57
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UEFA Konfrans Liqasının Liqa mərhələsinin III turunun qarşılaşmaları keçirilib.
"Report"un məlumatına görə, "Trabzonspor" evdə "Frayburq"u qəbul edib.
"Atalanta" İtaliyada "Kayrat"la, "Ayaks" Danimarkada "Midtyullann"la qarşılaşıb.
UEFA Konfrans Liqası
Liqa mərhələsi, III tur
5 noyabr
"Atalanta" (İtaliya) - "Kayrat" (Qazaxıstan) 1:1
"Midtyullann" (Danimarka) - "Ayaks" (Niderland) 1:6
"Srvena Zvezda" (Serbiya) - "İnter Eskaldes" (Andorra) 2:1
"KuPS" (Finlandiya) - "Gent" (Belçika) 0:0
"Linkoln" (Cəbəllütariq) - "Hayduk" (Xorvatiya) 1:0
"Trabzonspor" (Türkiyə) - "Frayburq" (Almaniya) 0:1
"Orhus" (Danimarka) - "Braqa" (Portuqaliya) 0:0
"Tun" (İsveçrə) - "Harts" (Şotlandiya) 3:1
"Myelbyu" (İsveç) - "Borats" (Bosniya və Herseqovina) 2:0
"Monako" (Fransa) - "Norşellann" (Danimarka) 2:0
"Kopenhagen" (Danimarka) - "İberiya" (Gürcüstan) 2:1
"Panatinaikos" (Yunanıstan) - ÇSKA (Bolqarıstan) 2:1
"Luqano" (İsveçrə) - "Jalqiris" (Litva) 3:0
"Xetafe" (İspaniya) - "Brayton" (İngiltərə) 0:1
"Tvente" (Niderland) - "Pafos" (Kipr) 3:1
"Sent-Trüden" (Belçika) - "Brann" (Norveç) 1:1
"Universitatya" (Krayova, Rumıniya) - "Eqnatiya" (Albaniya) 2:0
"Riqa" (Latviya) - "Yablonets" (Çexiya) 1:1