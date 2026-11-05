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    Зеленский: Украина не получила обещанные США $16 млрд помощи

    Другие страны
    • 05 ноября, 2026
    • 23:55
    Зеленский: Украина не получила обещанные США $16 млрд помощи

    Украина не получила от США помощь на сумму 16 млрд долларов, предусмотренную предыдущими договоренностями и решениями.

    Как передает Report, об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью ТСН.

    "Нужно поднимать вопрос о том, что из предыдущих договоренностей и решений 16 млрд долларов были приостановлены, а еще 16 млрд долларов не были выделены. Как бы то ни было, и мы благодарны за все, что было предоставлено, но, как минимум, за эти деньги Украина должна бороться", – сказал он.

    По словам Зеленского, Киеву необходимо быстро наладить диалог с новыми политическими силами США, сохраняя двухпартийную поддержку демократов и республиканцев.

    "Осознавая перераспределение сил (в политике США - ред.), нужно правильно выстроить диалог. Сейчас у нас могут возрасти шансы получить дополнительную помощь от США", – подытожил украинский лидер.

    Напомним, что промежуточные выборы в США состоялись 3 ноября 2026 года. Согласно предварительным данным, Демократическая партия одержала уверенную победу, получив большинство в обеих палатах Конгресса США (в Палате представителей и Сенате) и лишив республиканцев единоличного контроля над законодательной властью.

    Владимир Зеленский Российско-украинский конфликт Соединенные Штаты Америки (США)
    Zelenski: Ukrayna ABŞ-nin vəd etdiyi 16 milyard dollarlıq yardımı almayıb
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