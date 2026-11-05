Зеленский: Украина не получила обещанные США $16 млрд помощи

Украина не получила от США помощь на сумму 16 млрд долларов, предусмотренную предыдущими договоренностями и решениями.

Как передает Report, об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью ТСН.

"Нужно поднимать вопрос о том, что из предыдущих договоренностей и решений 16 млрд долларов были приостановлены, а еще 16 млрд долларов не были выделены. Как бы то ни было, и мы благодарны за все, что было предоставлено, но, как минимум, за эти деньги Украина должна бороться", – сказал он.

По словам Зеленского, Киеву необходимо быстро наладить диалог с новыми политическими силами США, сохраняя двухпартийную поддержку демократов и республиканцев.

"Осознавая перераспределение сил (в политике США - ред.), нужно правильно выстроить диалог. Сейчас у нас могут возрасти шансы получить дополнительную помощь от США", – подытожил украинский лидер.

Напомним, что промежуточные выборы в США состоялись 3 ноября 2026 года. Согласно предварительным данным, Демократическая партия одержала уверенную победу, получив большинство в обеих палатах Конгресса США (в Палате представителей и Сенате) и лишив республиканцев единоличного контроля над законодательной властью.