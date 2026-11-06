İlham Əliyev Zəfərə gedən yol
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol

    Zelenski: Ukrayna ABŞ-nin vəd etdiyi 16 milyard dollarlıq yardımı almayıb

    Digər ölkələr
    • 06 noyabr, 2026
    • 00:10
    Zelenski: Ukrayna ABŞ-nin vəd etdiyi 16 milyard dollarlıq yardımı almayıb

    Ukrayna əvvəlki razılaşmalar və qərarlarla nəzərdə tutulmuş 16 milyard dollar məbləğində yardımı ABŞ-dən almayıb.

    "Report" xəbər verir ki, bunu Ukrayna Prezidenti Volodimir Zelenski TSN-ə müsahibəsində bildirib.

    "Məsələ qaldırmaq lazımdır ki, əvvəlki razılaşmalardan və qərarlardan 16 milyard dollar dayandırılıb, daha 16 milyard dollar isə ayrılmayıb. Necə olursa-olsun və biz təqdim edilən hər şeyə görə minnətdarıq, ancaq ən azından bu pullar üçün Ukrayna mübarizə aparmalıdır", – o bildirib.

    Zelenskinin sözlərinə görə, Kiyev demokratların və respublikaçıların ikipartiyalı dəstəyini qoruyub saxlayaraq, ABŞ-nin yeni siyasi qüvvələri ilə tez bir zamanda dialoq qurmalıdır.

    "Qüvvələrin yenidən bölüşdürülməsini (ABŞ siyasətində - red.) dərk edərək, dialoqu düzgün qurmaq lazımdır. İndi ABŞ-dən əlavə yardım almaq şanslarımız arta bilər", – Ukrayna lideri yekunlaşdırıb.

    Xatırladaq ki, ABŞ-də aralıq seçkilər 3 noyabr 2026-cı ildə keçirilib. İlkin məlumatlara görə, Demokratlar Partiyası ABŞ Konqresinin hər iki palatasında (Nümayəndələr Palatasında və Senatda) səs çoxluğu əldə edərək və respublikaçıları qanunverici hakimiyyət üzərində təkbaşına nəzarətdən məhrum edib.

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    MiniBoss
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