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    Парламент Турции ратифицировал Мекканское соглашение

    В регионе
    • 06 ноября, 2026
    • 01:18
    Парламент Турции ратифицировал Мекканское соглашение

    Великое национальное собрание Турции (парламент) ратифицировал Мекканское соглашение о совместной обороне между Анкарой, Исламабадом и Эр-Риядом.

    Об этом Report сообщает со ссылкой на TRT Haber.

    Отметим, что Мекканское соглашение о совместной обороне было подписано 7 августа.

    Документ предусматривает создание механизмов с участием глав Минобороны, МИД и начальников Генштабов, осуществление координации на самом высоком уровне. Старт сотрудничеству будет дан командно-штабными и полевыми учениями, а на более поздних этапах перерастет в совместные учения с участием сухопутных, морских, воздушных сил, средств противовоздушной обороны и беспилотных систем.

    Великое национальное собрание Турции Мекканское соглашение
    Məkkə sazişinə dair qanun layihəsi TBMM-də təsdiqlənib
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