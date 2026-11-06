Парламент Турции ратифицировал Мекканское соглашение
В регионе
- 06 ноября, 2026
- 01:18
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Великое национальное собрание Турции (парламент) ратифицировал Мекканское соглашение о совместной обороне между Анкарой, Исламабадом и Эр-Риядом.
Об этом Report сообщает со ссылкой на TRT Haber.
Отметим, что Мекканское соглашение о совместной обороне было подписано 7 августа.
Документ предусматривает создание механизмов с участием глав Минобороны, МИД и начальников Генштабов, осуществление координации на самом высоком уровне. Старт сотрудничеству будет дан командно-штабными и полевыми учениями, а на более поздних этапах перерастет в совместные учения с участием сухопутных, морских, воздушных сил, средств противовоздушной обороны и беспилотных систем.
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