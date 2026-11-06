İlham Əliyev Zəfərə gedən yol
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol

    Məkkə sazişinə dair qanun layihəsi TBMM-də təsdiqlənib

    Region
    • 06 noyabr, 2026
    • 01:08
    Məkkə sazişinə dair qanun layihəsi TBMM-də təsdiqlənib

    Türkiyə, Pakistan və Səudiyyə Ərəbistanı arasında birgə müdafiə haqqında Məkkə sazişinin təsdiqlənməsinə dair qanun layihəsi Türkiyə Böyük Millət Məclisinin (TBMM) iclasında qəbul edilib.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə "TRT Haber" məlumat yayıb.

    Xatırladaq ki, Səudiyyə Ərəbistanı, Türkiyə və Pakistan birgə müdafiə haqqında Məkkə sazişini imzalayıb, ona əsasən üç ölkədən birinə edilən silahlı hücum müqavilənin bütün iştirakçılarına edilmiş hücum kimi qiymətləndiriləcək.

    Məkkə sazişi Türkiyə Böyük Millət Məclisi (TBMM)
    Парламент Турции ратифицировал Мекканское соглашение
    Turkish parliament approves bill on Mecca Pact
    MiniBoss
    44 filmi

    Son xəbərlər

    09:05
    Azərbaycan Mərkəzi Bankının valyuta məzənnələri (06.11.2026)
    Maliyyə
    08:54
    Beynəlxalq əmtəə, fond və valyuta bazarlarının göstəriciləri (06.11.2026)
    Maliyyə
    08:52
    Video
    Türkiyədə keçirilən əməliyyatlarda 12 nəfər saxlanılıb
    Region
    08:30
    ABŞ-də bir gündə üç nəfər edam edilib
    Digər ölkələr
    08:15
    Beynəlxalq axtarışda olan şəxs Almaniyadan Azərbaycana gətirilib
    Hadisə
    08:10
    Bakının bir sıra yollarında nəqliyyatın sıxlığı yaranıb
    İnfrastruktur
    08:03
    Demokratlar Kanada mallarına qoyulan rüsumları ləğv etmək istəyirlər
    Digər ölkələr
    08:00
    Bu gün Azərbaycan Televiziyası və Radiosu Günüdür
    Media
    07:20
    Yeni Zelandiya sahillərində onlarla qara delfin ölüb
    Digər ölkələr
    Bütün Xəbər Lenti