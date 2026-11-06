РИК Сербии утвердил результаты парламентских выборов

Республиканская избирательная комиссия (РИК) Сербии официально утвердила результаты прошедших в стране 25 октября внеочередных парламентских выборов.

Об этом Report сообщает со ссылкой на Радио и телевидение Сербии (РТС).

По итогам голосования "Студенческий список" получит 140 мандатов в Народной скупщине (однопалатном парламенте) нового созыва. Объединение сможет самостоятельно сформировать правительство, так как для этого достаточно 126 парламентариев. Список "Объединенная Сербия" бывшего президента страны Александара Вучича представят в парламенте 103 депутата.

По два мандата получат "Союз венгров Воеводины" и "Албанская коалиция". Три места в парламенте отойдут представителям славян-мусульман: списку Социал-демократической партии Сербии Расима Ляича, Партии демократического действия Санджака, а также списку "Усаме Зукорлич - Движение за объединение".

Первое заседание парламента нового созыва должно пройти не позднее чем через 30 дней после утверждения результатов выборов. После подтверждения полномочий депутатов у них будет 90 дней на формирование нового правительства.