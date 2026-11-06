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    РИК Сербии утвердил результаты парламентских выборов

    Другие страны
    • 06 ноября, 2026
    • 00:45
    РИК Сербии утвердил результаты парламентских выборов

    Республиканская избирательная комиссия (РИК) Сербии официально утвердила результаты прошедших в стране 25 октября внеочередных парламентских выборов.

    Об этом Report сообщает со ссылкой на Радио и телевидение Сербии (РТС).

    По итогам голосования "Студенческий список" получит 140 мандатов в Народной скупщине (однопалатном парламенте) нового созыва. Объединение сможет самостоятельно сформировать правительство, так как для этого достаточно 126 парламентариев. Список "Объединенная Сербия" бывшего президента страны Александара Вучича представят в парламенте 103 депутата.

    По два мандата получат "Союз венгров Воеводины" и "Албанская коалиция". Три места в парламенте отойдут представителям славян-мусульман: списку Социал-демократической партии Сербии Расима Ляича, Партии демократического действия Санджака, а также списку "Усаме Зукорлич - Движение за объединение".

    Первое заседание парламента нового созыва должно пройти не позднее чем через 30 дней после утверждения результатов выборов. После подтверждения полномочий депутатов у них будет 90 дней на формирование нового правительства.

    Парламентские выборы Сербия
    Serbiya RSK parlament seçkilərinin nəticələrini təsdiqləyib
    44 filmi
    44 filmi

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