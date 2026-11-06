Serbiya RSK parlament seçkilərinin nəticələrini təsdiqləyib
- 06 noyabr, 2026
- 00:52
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Serbiyanın Respublika Seçki Komissiyası (RSK) oktyabrın 25-də ölkədə keçirilmiş növbədənkənar parlament seçkilərinin nəticələrini rəsmən təsdiqləyib.
Bu barədə "Report" Serbiya Radio və Televiziyasına (RTS) istinadən xəbər verir.
Səsvermənin yekunlarına görə, "Tələbə siyahısı" yeni çağırış Xalq Skupşinasında (təkpalatalı parlament) 140 mandat alacaq. Birlik hökuməti müstəqil şəkildə qura biləcək, çünki bunun üçün 126 parlamentari kifayətdir. Ölkənin keçmiş prezidenti Aleksandar Vuçiçin "Birləşmiş Serbiya" siyahısını parlamentdə 103 deputat təmsil edəcək.
"Voyevodina Macarları İttifaqı" və "Alban koalisiyası" hərəyə iki mandat alacaq. Parlamentdə üç yer slavyan-müsəlmanların nümayəndələrinə çatacaq.
Yeni çağırış parlamentin ilk iclası seçkilərin nəticələrinin təsdiqlənməsindən sonra 30 gündən gec olmayaraq keçirilməlidir. Deputatların səlahiyyətləri təsdiqləndikdən sonra yeni hökumətin qurulması üçün onların 90 gün vaxtı olacaq.