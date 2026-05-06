Azərbaycan Belqrad Enerji Forumunda təmsil olunacaq
- 06 may, 2026
- 15:05
Azərbaycan Serbiyanın paytaxtı Belqradda keçiriləcək Enerji Forumunda təmsil olunacaq.
"Report"un Balkan bürosunun əldə etdiyi məlumata görə, ölkəmizdən bu forumda energetika nazirinin müavini Elnur Soltanov iştirak edəcək.
Mayın 11-12-də baş tutacaq Belqrad Enerji Forumunda iştirak etmək üçün nazir müavini Belqrada səfər edəcək.
Məlumata görə, forumda enerji təhlükəsizliyi, "yaşıl keçid", bərpa olunan enerji və regional əməkdaşlıq məsələləri əsas müzakirə mövzuları olacaq.
Qeyd edək ki, Belqrad Enerji Forumu regionun enerji sahəsində ən nüfuzlu platformalarından biri hesab olunur. Konfrans indiyədək dünyanın müxtəlif ölkələrindən 1 500 iştirakçını qəbul edib. Builki tədbirdə dövlət və hökumət rəsmilərinin, beynəlxalq təşkilatların nümayəndələrinin, investorlar və enerji şirkətlərinin nümayəndələrinin iştirakı nəzərdə tutulub.
Azərbaycanın bu nüfuzlu forumda təmsil olunmasına gəldikdə isə qeyd edək ki, iki ölkə arasında enerji sahəsində əməkdaşlıq Azərbaycan–Serbiya iqtisadi münasibətlərinin əsas istiqamətlərindən biri hesab edilir. Azərbaycan Serbiyanın qaz təchizatının şaxələndirilməsində mühüm tərəfdaşlardan birinə çevrilib və ölkəyə təbii qaz ixracını həyata keçirir.
Tərəflər xüsusilə Bolqarıstan–Serbiya interkonnektoru vasitəsilə enerji təhlükəsizliyinin gücləndirilməsi istiqamətində çalışır. Bundan əlavə, Azərbaycan Dövlət Neft Şirkətinin (SOCAR) Serbiyada enerji layihələrində iştirakı və qaz təchizatının həcminin artırılması perspektivləri müzakirə olunur.