    Трамп назвал условия деблокады Ормузского пролива

    Трамп назвал условия деблокады Ормузского пролива

    Если Иран согласится выполнять достигнутые договоренности, то операция "Эпическая ярость" завершится, также блокада Ормузского пролива будет снята.

    Как передает Report, об этом президент США Дональд Трамп написал в Truth Social.

    "Если предположить, что Иран согласится выполнить достигнутые договоренности (что, пожалуй, является большим предположением), то уже легендарная "Эпическая ярость" подойдет к концу, и высокоэффективная блокада Ормузского пролива может быть ОТКРЫТА ДЛЯ ВСЕХ, включая Иран", - отметил он.

    При этом Трамп пригрозил Ирану более масштабными и интенсивными ударами, чем прежде.

    Эскалация на Ближнем Востоке Дональд Трамп Ормузский пролив Иран Соединенные Штаты Америки (США) Операция США и Израиля против Ирана
    Tramp Hörmüz boğazının açılması şərtlərini açıqlayıb
    Trump: Epic Fury can end if Tehran agrees to terms

