Трамп назвал условия деблокады Ормузского пролива
Другие страны
- 06 мая, 2026
- 15:58
Если Иран согласится выполнять достигнутые договоренности, то операция "Эпическая ярость" завершится, также блокада Ормузского пролива будет снята.
Как передает Report, об этом президент США Дональд Трамп написал в Truth Social.
"Если предположить, что Иран согласится выполнить достигнутые договоренности (что, пожалуй, является большим предположением), то уже легендарная "Эпическая ярость" подойдет к концу, и высокоэффективная блокада Ормузского пролива может быть ОТКРЫТА ДЛЯ ВСЕХ, включая Иран", - отметил он.
При этом Трамп пригрозил Ирану более масштабными и интенсивными ударами, чем прежде.
