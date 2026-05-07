    Ключевые показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (07.05.2026)

    07 мая, 2026
    • 08:59
    Ключевые показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (07.05.2026)

    Последняя цена

    Разница с ценой закрытия

    предыдущего дня

    Разница с началом года

    Товар

    Brent (долл/барр)

    101,27

    - 6,90

    40,42

    WTI (долл/барр)

    95,08

    - 5,49

    37,66

    Золото (долл/унция)

    4 694,30

    37,30

    353,20

    Индексы

    Dow-Jones

    49 910,59

    612,34

    1 847,30

    S&P 500

    7 365,12

    105,90

    519,62

    Nasdaq

    25 838,94

    512,82

    2 596,95

    Nikkei

    59 513,12

    0,00

    9 173,64

    Dax

    24 918,69

    516,99

    428,28

    FTSE 100

    10 438,66

    219,55

    507,28

    CAC 40 INDEX

    8 299,42

    237,11

    149,92

    Shanghai Composite

    4 160,17

    48,01

    191,33

    Bist 100

    14 917,43

    421,66

    3 655,91

    RTS

    1 102,42

    - 3,21

    - 11,71

    Валюта

    USD/EUR

    1,1752

    0,0022

    0,0007

    USD/GBP

    1,3598

    0,0014

    0,0125

    JPY/USD

    156,3900

    - 0,1400

    - 0,0600

    RUB/USD

    74,7629

    - 0,6759

    - 3,9871

    TRY/USD

    45,2133

    - 0,0161

    2,2571

    CNY/USD

    6,8167

    - 0,0024

    - 0,1723
    Beynəlxalq əmtəə, fond və valyuta bazarlarının göstəriciləri (07.05.2026)
    Key indicators of world commodity, stock, and currency markets (07.05.2026)

