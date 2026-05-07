Ключевые показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (07.05.2026)
Финансы
- 07 мая, 2026
- 08:59
|
Последняя цена
|
Разница с ценой закрытия
предыдущего дня
|
Разница с началом года
|
Товар
|
Brent (долл/барр)
|
101,27
|
- 6,90
|
40,42
|
WTI (долл/барр)
|
95,08
|
- 5,49
|
37,66
|
Золото (долл/унция)
|
4 694,30
|
37,30
|
353,20
|
Индексы
|
Dow-Jones
|
49 910,59
|
612,34
|
1 847,30
|
S&P 500
|
7 365,12
|
105,90
|
519,62
|
Nasdaq
|
25 838,94
|
512,82
|
2 596,95
|
Nikkei
|
59 513,12
|
0,00
|
9 173,64
|
Dax
|
24 918,69
|
516,99
|
428,28
|
FTSE 100
|
10 438,66
|
219,55
|
507,28
|
CAC 40 INDEX
|
8 299,42
|
237,11
|
149,92
|
Shanghai Composite
|
4 160,17
|
48,01
|
191,33
|
Bist 100
|
14 917,43
|
421,66
|
3 655,91
|
RTS
|
1 102,42
|
- 3,21
|
- 11,71
|
Валюта
|
USD/EUR
|
1,1752
|
0,0022
|
0,0007
|
USD/GBP
|
1,3598
|
0,0014
|
0,0125
|
JPY/USD
|
156,3900
|
- 0,1400
|
- 0,0600
|
RUB/USD
|
74,7629
|
- 0,6759
|
- 3,9871
|
TRY/USD
|
45,2133
|
- 0,0161
|
2,2571
|
CNY/USD
|
6,8167
|
- 0,0024
|
- 0,1723
