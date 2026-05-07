Новая Зеландия объявила о расширении санкций в отношении России

Новая Зеландия объявила о 35-м пакете санкций в отношении России, включив в него 20 физических и юридических лиц, в том числе российские организации, связанные с военно-промышленным комплексом.

Как передает Report, об этом говорится в сообщении МИД Новой Зеландии.

Также в санкционный список внесены Федеральный исследовательский центр Институт прикладной физики Российской академии наук и завод "Соединитель" из Миасса.

В сообщении отмечается, что с марта 2022 года страна ввела ограничения более чем против 2 тыс. физических и юридических лиц, а также судов.