Новая Зеландия объявила о расширении санкций в отношении России
Другие страны
- 07 мая, 2026
- 09:31
Новая Зеландия объявила о 35-м пакете санкций в отношении России, включив в него 20 физических и юридических лиц, в том числе российские организации, связанные с военно-промышленным комплексом.
Как передает Report, об этом говорится в сообщении МИД Новой Зеландии.
Также в санкционный список внесены Федеральный исследовательский центр Институт прикладной физики Российской академии наук и завод "Соединитель" из Миасса.
В сообщении отмечается, что с марта 2022 года страна ввела ограничения более чем против 2 тыс. физических и юридических лиц, а также судов.
