Ильхам Алиев WUF13 Переговоры между США и Ираном Мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    Ильхам Алиев WUF13 Переговоры между США и Ираном Мирный процесс между Азербайджаном и Арменией

    Новая Зеландия объявила о расширении санкций в отношении России

    Другие страны
    • 07 мая, 2026
    • 09:31
    Новая Зеландия объявила о расширении санкций в отношении России

    Новая Зеландия объявила о 35-м пакете санкций в отношении России, включив в него 20 физических и юридических лиц, в том числе российские организации, связанные с военно-промышленным комплексом.

    Как передает Report, об этом говорится в сообщении МИД Новой Зеландии.

    Также в санкционный список внесены Федеральный исследовательский центр Институт прикладной физики Российской академии наук и завод "Соединитель" из Миасса.

    В сообщении отмечается, что с марта 2022 года страна ввела ограничения более чем против 2 тыс. физических и юридических лиц, а также судов.

    Санкции против РФ Новая Зеландия

    Последние новости

    09:46

    В госоцучреждении для пожилых в Азербайджане проживают 222 человека

    Социальная защита
    09:40

    Азербайджанская нефть подешевела почти на $10

    Энергетика
    09:34

    Сегодня определятся финалисты Лиги Европы

    Футбол
    09:31

    Новая Зеландия объявила о расширении санкций в отношении России

    Другие страны
    09:17

    На шахте "Алардинская" в Кузбассе приостановлена угледобыча

    В регионе
    09:13

    Курсы валют Центрального банка Азербайджана (07.05.2026)

    Финансы
    08:59

    Ключевые показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (07.05.2026)

    Финансы
    08:56

    США назвали Европу одним из центров террористической логистики

    Другие страны
    08:31

    В Баку наблюдается интенсивное движение на ряде дорог и проспектов

    Инфраструктура
    Лента новостей