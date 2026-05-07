Ильхам Алиев WUF13 Переговоры между США и Ираном Мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    Ильхам Алиев WUF13 Переговоры между США и Ираном Мирный процесс между Азербайджаном и Арменией

    Азербайджанская нефть подешевела почти на $10

    Энергетика
    • 07 мая, 2026
    • 09:40
    Азербайджанская нефть подешевела почти на $10

    Цена одного барреля азербайджанской нефти марки Azeri Light на мировом рынке понизилась на $9,57 или 8,07% - до $108,99.

    Об этом Report сообщил источник на рынке нефти.

    По итогам торгов цена июльских фьючерсов на нефть марки Brent составила $104,19.

    Цена азербайджанской нефти в турецком Джейхане по условиям FOB понизилась на $9,54 или 8,26% - до $105,91 за баррель.

    В госбюджете Азербайджана на этот год цена нефти заложена на уровне $65.

    Напомним, что минимальная цена на нефть Azeri Light была зафиксирована 21 апреля 2020 года ($15,81), а максимальная - в июле 2008 года ($149,66).

    В Азербайджане нефть добывается в основном в рамках соглашения о разработке блока месторождений "Азери-Чыраг-Гюнешли" (АЧГ). Доля Государственной нефтяной компании (SOCAR) в контракте составляет 31,65%.

    Цена на нефть Нефть марки Azeri Light Фьючерсы на Brent
    Azərbaycan nefti 10 dollara yaxın ucuzlaşıb
    Azeri Light crude drops by nearly $10 per barrel

    Последние новости

    09:46

    В госоцучреждении для пожилых в Азербайджане проживают 222 человека

    Социальная защита
    09:40

    Азербайджанская нефть подешевела почти на $10

    Энергетика
    09:34

    Сегодня определятся финалисты Лиги Европы

    Футбол
    09:31

    Новая Зеландия объявила о расширении санкций в отношении России

    Другие страны
    09:17

    На шахте "Алардинская" в Кузбассе приостановлена угледобыча

    В регионе
    09:13

    Курсы валют Центрального банка Азербайджана (07.05.2026)

    Финансы
    08:59

    Ключевые показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (07.05.2026)

    Финансы
    08:56

    США назвали Европу одним из центров террористической логистики

    Другие страны
    08:31

    В Баку наблюдается интенсивное движение на ряде дорог и проспектов

    Инфраструктура
    Лента новостей