İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi ABŞ-İran danışıqları
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi ABŞ-İran danışıqları

    Azərbaycan nefti 10 dollara yaxın ucuzlaşıb

    Energetika
    • 07 may, 2026
    • 09:31
    Azərbaycan nefti 10 dollara yaxın ucuzlaşıb

    Dünya bazarında "Azeri Light" markalı Azərbaycan neftinin 1 barelinin qiyməti 9,57 ABŞ dolları və ya 8,07 % azalaraq 108,99 ABŞ dolları təşkil edib.

    Bu barədə "Report"a neft bazarındakı mənbə məlumat verib.

    Hərracların nəticələrinə görə, "Brent" markalı neftin iyul fyuçerslərinin qiyməti 104,19 ABŞ dolları təşkil edib.

    Türkiyənin Ceyhan limanında FOB bazasında "Azeri Light" markalı Azərbaycan neftinin bir barelinin qiyməti 9,54 ABŞ dolları və ya 8,26 % azalaraq 105,91 ABŞ dolları təşkil edib.

    Azərbaycanın builki dövlət büdcəsində bir barel neftin orta qiyməti 65 ABŞ dollarından hesablanıb.

    Xatırladaq ki, "Azeri Light" neftinin ən aşağı qiyməti 2020-ci il aprelin 21-də (15,81 ABŞ dolları), maksimal qiyməti isə 2008-ci ilin iyulunda (149,66 ABŞ dolları) qeydə alınıb. Azərbaycanda bu markadan olan neft "Azəri-Çıraq-Günəşli" (AÇG) yataqlar blokunun işlənməsi haqqında müqavilə çərçivəsində hasil edilir. Müqavilədə Azərbaycan Dövlət Neft Şirkətinin (SOCAR) payı 31,65 %-dir.

    Azərbaycan Dövlət Neft Şirkəti (SOCAR) Azeri Light Azəri-Çıraq-Günəşli yataqlar bloku Neftin qiyməti
    Азербайджанская нефть подешевела почти на $10
    Azeri Light crude drops by nearly $10 per barrel

    Son xəbərlər

    09:42

    Sahibə Qafarova Monteneqroda işgüzar səfərdədir

    Milli Məclis
    09:32

    "Neftçi" FIFA-nın transfer qadağasının 3-5 gün ərzində ləğv ediləcəyini açıqlayıb

    Futbol
    09:31

    Azərbaycan nefti 10 dollara yaxın ucuzlaşıb

    Energetika
    09:30

    Azərbaycanda 200-dən çox ahıl şəxs sosial xidmət müəssisəsində yaşayır - RƏSMİ

    Sosial müdafiə
    09:27

    Dünya Seriyası: "Neftçi"nin 3x3 basketbol komandası mübarizəyə başlayır

    Komanda
    09:16

    UEFA Konfrans Liqasında finalçılar müəyyənləşir

    Futbol
    09:12

    Avropa Liqasında finalçılar bu axşam bəlli olacaq

    Futbol
    09:01

    Azərbaycan Mərkəzi Bankının valyuta məzənnələri (07.05.2026)

    Maliyyə
    08:59

    Beynəlxalq əmtəə, fond və valyuta bazarlarının göstəriciləri (07.05.2026)

    Maliyyə
    Bütün Xəbər Lenti