Kosinyak-Kamış: Polşa Ermənistanla birgə hərbi təlimlər keçirməyi planlaşdırır
- 07 may, 2026
- 10:45
"Report" Ermənistan KİV-lərinə istinadən xəbər verir ki, bunu Polşa Müdafiə Nazirliyinin rəhbəri Vladislav Kosinyak-Kamış Varşavada erməni həmkarı Suren Papikyanla danışıqların yekunları üzrə bildirib.
Onun sözlərinə görə, tərəflər həmçinin hərbi ali təhsil müəssisələri arasında əməkdaşlığı və iki ölkənin müdafiə sənayesi arasında təcrübə mübadiləsini müzakirə ediblər. O, Ermənistanın Varşavadakı səfirliyində hərbi attaşe ofisinin açılmasının da planlaşdırıldığını bildirib.
