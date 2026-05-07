Косиняк-Камыш: Польша планирует провести совместные военные учения с Арменией

Польша планирует провести совместные военные учения с Арменией.

Как передает Report со ссылкой на армянские медиа, глава Минобороны Польши Владислав Косиняк-Камыш по итогам переговоров с армянским коллегой Суреном Папикяном в Варшаве.

По его словам, стороны также обсудили сотрудничество между военными вузами и обмен опытом между оборонной промышленностью двух стран. Он сообщил, что запланировано также открытие офиса военного атташе в посольстве Армении в Варшаве.