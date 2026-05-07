    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi ABŞ-İran danışıqları

    Maliyyə
    • 07 may, 2026
    • 10:54
    ICIEC: Azərbaycanda investisiya və tərəfdaşlıq üçün perspektivli mühit var

    İslam İnkişaf Bankı (IsDB) Qrupu üzv ölkələrdə iqtisadi inkişafı və sosial tərəqqini dəstəkləmək missiyasına sadiq qalır.

    "Report" xəbər verir ki, bunu İSB-nin Özəl Sektor Yol Xəritəsi (Roadshow) ​"Davamlı Rifah üçün Regional İnteqrasiya" tədbirində İnvestisiya və İxrac Kreditlərinin Sığortalanması üzrə İslam Korporasiyasının (ICIEC) Biznesin İnkişafı Departamentinin direktoru Yasser Alaki bildirib.

    Onun sözlərinə görə, bu missiyanın mərkəzində özəl sektorun innovasiya, iş yerlərinin yaradılması və davamlılığın hərəkətverici qüvvəsi kimi həyati rolu dayanır: "Azərbaycan investisiya və tərəfdaşlıq üçün dinamik, perspektivli bir mühit təqdim edir. Ölkənin strateji coğrafi mövqeyi, böyüyən iqtisadiyyatı, diversifikasiyaya olan sadiqliyi ilə ölkə infrastruktur, energetika, kənd təsərrüfatı, loqistika və sənaye kimi sektorlarda mühüm imkanlar vəd edir".

    İslam İnkişaf Bankı (IsDB) Yasser Alaki
    Яссер Алаки: Азербайджан предлагает перспективную среду для инвестиций и партнерства
    ICIEC: Azerbaijan offers promising environment for investment, partnerships

