    Яссер Алаки: Азербайджан предлагает перспективную среду для инвестиций и партнерства

    Финансы
    • 07 мая, 2026
    • 11:20
    Яссер Алаки: Азербайджан предлагает перспективную среду для инвестиций и партнерства

    Группа Исламского банка развития (ИБР) по-прежнему привержена своей миссии по поддержке экономического развития и социального прогресса в странах-членах.

    Как сообщает Report, об этом сказал директор Департамента развития бизнеса в Исламской корпорации по страхованию инвестиций и экспортных кредитов (ICIEC) Яссер Алаки на мероприятии ИБР на тему "Региональная интеграция во имя устойчивого благосостояния".

    По его словам, в основе этой миссии лежит жизненно важная роль частного сектора как движущей силы для инноваций, создания рабочих мест и устойчивого развития:

    "Азербайджан предлагает динамичную, перспективную среду для инвестиций и партнерства. Благодаря стратегическому географическому положению, растущей экономике и стремлению к диверсификации, страна обладает значительными возможностями в таких секторах, как инфраструктура, энергетика, сельское хозяйство, логистика и промышленность".

    Яссер Алаки Исламский банк развития (ИБР)
    ICIEC: Azərbaycanda investisiya və tərəfdaşlıq üçün perspektivli mühit var
    ICIEC: Azerbaijan offers promising environment for investment, partnerships

