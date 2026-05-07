Яссер Алаки: Азербайджан предлагает перспективную среду для инвестиций и партнерства

Группа Исламского банка развития (ИБР) по-прежнему привержена своей миссии по поддержке экономического развития и социального прогресса в странах-членах.

Как сообщает Report, об этом сказал директор Департамента развития бизнеса в Исламской корпорации по страхованию инвестиций и экспортных кредитов (ICIEC) Яссер Алаки на мероприятии ИБР на тему "Региональная интеграция во имя устойчивого благосостояния".

По его словам, в основе этой миссии лежит жизненно важная роль частного сектора как движущей силы для инноваций, создания рабочих мест и устойчивого развития:

"Азербайджан предлагает динамичную, перспективную среду для инвестиций и партнерства. Благодаря стратегическому географическому положению, растущей экономике и стремлению к диверсификации, страна обладает значительными возможностями в таких секторах, как инфраструктура, энергетика, сельское хозяйство, логистика и промышленность".