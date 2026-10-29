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    Мехрибан Алиева поздравила народ Турции с Днем Республики

    Внешняя политика
    • 29 октября, 2026
    • 09:11
    Мехрибан Алиева поздравила народ Турции с Днем Республики

    Первый вице-президент Азербайджана Мехрибан Алиева поздравила Турцию с Днем Республики.

    Как сообщает Report, публикация размещена на страницах Мехрибан Алиевой в соцсетях.

    "Искренне поздравляю народ Турции с Днем Республики", - говорится в публикации.

    Мехрибан Алиева Национальный праздник Турция
    Mehriban Əliyeva sosial media hesablarında Türkiyənin Cümhuriyyət Bayramını təbrik edib
    Mehriban Aliyeva congratulates people of Türkiye on Republic Day
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