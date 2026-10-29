Мехрибан Алиева поздравила народ Турции с Днем Республики
Внешняя политика
- 29 октября, 2026
- 09:11
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Первый вице-президент Азербайджана Мехрибан Алиева поздравила Турцию с Днем Республики.
Как сообщает Report, публикация размещена на страницах Мехрибан Алиевой в соцсетях.
"Искренне поздравляю народ Турции с Днем Республики", - говорится в публикации.
https://t.co/KNzBVM6Va7— Mehriban Aliyeva (@1VicePresident) October 29, 2026
Mehriban Əliyeva sosial media hesablarında Türkiyənin Cümhuriyyət Bayramını təbrik edib
Mehriban Aliyeva congratulates people of Türkiye on Republic Day
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