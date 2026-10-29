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    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol VII Ümumdünya Mədəniyyətlərarası Dialoq Forumu FIFA U-15 Dünya Çempionatı və Festivalı

    Mehriban Əliyeva sosial media hesablarında Türkiyənin Cümhuriyyət Bayramını təbrik edib

    Xarici siyasət
    • 29 oktyabr, 2026
    • 09:05
    Mehriban Əliyeva sosial media hesablarında Türkiyənin Cümhuriyyət Bayramını təbrik edib

    Birinci vitse-prezident Mehriban Əliyeva sosial media hesablarında Türkiyənin Cümhuriyyət Bayramı münasibətilə paylaşım edib.

    "Report" xəbər verir ki, paylaşımda deyilir:

    "Türkiyə xalqını Cümhuriyyət Bayramı münasibətilə səmimi-qəlbdən təbrik edirəm!"

    Mehriban Əliyeva Türkiyə Cümhuriyyəti Cümhuriyyət Günü
    Мехрибан Алиева поздравила народ Турции с Днем Республики
    Mehriban Aliyeva congratulates people of Türkiye on Republic Day
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    MiniBoss

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