Mehriban Əliyeva sosial media hesablarında Türkiyənin Cümhuriyyət Bayramını təbrik edib
Xarici siyasət
- 29 oktyabr, 2026
- 09:05
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Birinci vitse-prezident Mehriban Əliyeva sosial media hesablarında Türkiyənin Cümhuriyyət Bayramı münasibətilə paylaşım edib.
"Report" xəbər verir ki, paylaşımda deyilir:
"Türkiyə xalqını Cümhuriyyət Bayramı münasibətilə səmimi-qəlbdən təbrik edirəm!"
https://t.co/KNzBVM6Va7— Mehriban Aliyeva (@1VicePresident) October 29, 2026
Мехрибан Алиева поздравила народ Турции с Днем Республики
Mehriban Aliyeva congratulates people of Türkiye on Republic Day
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