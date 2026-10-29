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    Ильхам Алиев Путь к Победе VII Всемирный форум межкультурного диалога Чемпионат мира и фестиваль FIFA U-15

    Ключевые показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (29.10.2026)

    Финансы
    • 29 октября, 2026
    • 09:14
    Ключевые показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (29.10.2026)

    Последняя цена

    Разница с ценой закрытия

    предыдущего дня

    Разница с началом года

    Товар

    Brent (долл/барр)

    114,02

    -1,47

    53,17

    WTI (долл/барр)

    101,33

    0,00

    43,91

    Золото (долл/унция)

    4 047,70

    -8,30

    -293,40

    Индексы

    Dow-Jones

    52 475,10

    97,53

    4 411,81

    S&P 500

    7 743,98

    21,38

    898,48

    Nasdaq

    26 549,85

    72,04

    3 307,86

    Nikkei

    64 259,72

    991,35

    13 920,24

    Dax

    25 704,02

    113,25

    1 213,61

    FTSE 100

    10 694,50

    7,96

    763,12

    CAC 40 INDEX

    7 886,96

    -0,18

    -262,54

    Shanghai Composite

    3 677,99

    29,69

    -290,85

    Bist 100

    11 165,44

    14,41

    -96,08

    RTS

    982,83

    -4,54

    -131,30

    Валюта

    USD/EUR

    1,1142

    0,0020

    -0,0603

    USD/GBP

    1,3319

    0,0025

    -0,0154

    JPY/USD

    157,8100

    -0,1200

    1,3600

    RUB/USD

    80,5000

    0,0000

    1,7500

    TRY/USD

    49,8349

    -0,0025

    6,8787

    CNY/USD

    6,6625

    -0,0056

    -0,3265
    British Petroleum (BP) Доллар США Нефть марки WTI Фондовые рынки
    Beynəlxalq əmtəə, fond və valyuta bazarlarının göstəriciləri (29.10.2026)
    Key indicators of world commodity, stock, and currency markets (29.10.2026)
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