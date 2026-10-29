Ключевые показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (29.10.2026)
Финансы
- 29 октября, 2026
- 09:14
Добавьте Report.az в предпочтительные источники Google
Будьте в курсе главных новостей!
|
Последняя цена
|
Разница с ценой закрытия
предыдущего дня
|
Разница с началом года
|
Товар
|
Brent (долл/барр)
|
114,02
|
-1,47
|
53,17
|
WTI (долл/барр)
|
101,33
|
0,00
|
43,91
|
Золото (долл/унция)
|
4 047,70
|
-8,30
|
-293,40
|
Индексы
|
Dow-Jones
|
52 475,10
|
97,53
|
4 411,81
|
S&P 500
|
7 743,98
|
21,38
|
898,48
|
Nasdaq
|
26 549,85
|
72,04
|
3 307,86
|
Nikkei
|
64 259,72
|
991,35
|
13 920,24
|
Dax
|
25 704,02
|
113,25
|
1 213,61
|
FTSE 100
|
10 694,50
|
7,96
|
763,12
|
CAC 40 INDEX
|
7 886,96
|
-0,18
|
-262,54
|
Shanghai Composite
|
3 677,99
|
29,69
|
-290,85
|
Bist 100
|
11 165,44
|
14,41
|
-96,08
|
RTS
|
982,83
|
-4,54
|
-131,30
|
Валюта
|
USD/EUR
|
1,1142
|
0,0020
|
-0,0603
|
USD/GBP
|
1,3319
|
0,0025
|
-0,0154
|
JPY/USD
|
157,8100
|
-0,1200
|
1,3600
|
RUB/USD
|
80,5000
|
0,0000
|
1,7500
|
TRY/USD
|
49,8349
|
-0,0025
|
6,8787
|
CNY/USD
|
6,6625
|
-0,0056
|
-0,3265
Beynəlxalq əmtəə, fond və valyuta bazarlarının göstəriciləri (29.10.2026)
Key indicators of world commodity, stock, and currency markets (29.10.2026)
Последние новости
09:23
Страны СНГ определят в Ханкенди новые приоритеты антимонопольного сотрудничестваБизнес
09:23
Трефилов: В рамках СНГ разработаны модельные принципы взаимодействия в сфере маркетплейсовЭкономика
09:21
Три представителя Азербайджана вступают в борьбу на ЧМ в АстанеИндивидуальные
09:18
Курсы валют Центрального банка Азербайджана (29.10.2026)Финансы
09:14
Ключевые показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (29.10.2026)Финансы
09:11
Мехрибан Алиева поздравила народ Турции с Днем РеспубликиВнешняя политика
09:05
В Ханкенди началось 61-е заседание Межгосударственного совета по антимонопольной политике СНГБизнес
08:55
В Сабунчинском и Насиминском районах Баку сегодня будут перебои с газомЭнергетика
08:43
Сальвадор направит на Гаити войска для освобождения из плена четырех своих гражданДругие страны