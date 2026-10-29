İlham Əliyev Zəfərə gedən yol VII Ümumdünya Mədəniyyətlərarası Dialoq Forumu FIFA U-15 Dünya Çempionatı və Festivalı
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol VII Ümumdünya Mədəniyyətlərarası Dialoq Forumu FIFA U-15 Dünya Çempionatı və Festivalı

    Beynəlxalq əmtəə, fond və valyuta bazarlarının göstəriciləri (29.10.2026)

    Maliyyə
    • 29 oktyabr, 2026
    • 09:02
    Beynəlxalq əmtəə, fond və valyuta bazarlarının göstəriciləri (29.10.2026)

    Son qiymət

    Əvvəlki günün qapanışı ilə fərq

    İlin əvvəli ilə fərq

    Əmtəə

    Neft Brent (dollar/barel)

    114,02

    -1,47

    53,17

    Neft WTI (dollar/barel)

    101,33

    0,00

    43,91

    Qızıl (dollar/unsiya)

    4 047,70

    -8,30

    -293,40

    İndekslər

    Dow-Jones

    52 475,10

    97,53

    4 411,81

    S&P 500

    7 743,98

    21,38

    898,48

    Nasdaq

    26 549,85

    72,04

    3 307,86

    Nikkei

    64 259,72

    991,35

    13 920,24

    Dax

    25 704,02

    113,25

    1 213,61

    FTSE 100

    10 694,50

    7,96

    763,12

    CAC 40 INDEX

    7 886,96

    -0,18

    -262,54

    Shanghai Composite

    3 677,99

    29,69

    -290,85

    Bist 100

    11 165,44

    14,41

    -96,08

    RTS

    982,83

    -4,54

    -131,30

    Valyuta

    USD/EUR

    1,1142

    0,0020

    -0,0603

    USD/GBP

    1,3319

    0,0025

    -0,0154

    JPY/USD

    157,8100

    -0,1200

    1,3600

    RUB/USD

    80,5000

    0,0000

    1,7500

    TRY/USD

    49,8349

    -0,0025

    6,8787

    CNY/USD

    6,6625

    -0,0056

    -0,3265
    Əmtəə bazarı Valyuta bazarı Birja indeksləri Brent markalı neft WTI markalı neft
    Ключевые показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (29.10.2026)
    Key indicators of world commodity, stock, and currency markets (29.10.2026)
    MiniBoss
    44 filmi

    Son xəbərlər

    09:25
    Azərbaycan millisi U-15 dünya çempionatı və festivalında növbəti matçını keçirəcək
    Futbol
    09:13
    Azərbaycan Kubokunun II təsnifat mərhələsinə bu gün yekun vurulur
    Futbol
    09:11
    Xankəndidə MDB-nin Antiinhisar Siyasəti üzrə Dövlətlərarası Şurasının 61-ci iclası keçirilir
    Biznes
    09:05
    Azərbaycan Mərkəzi Bankının valyuta məzənnələri (29.10.2026)
    Maliyyə
    09:05
    Mehriban Əliyeva sosial media hesablarında Türkiyənin Cümhuriyyət Bayramını təbrik edib
    Xarici siyasət
    09:04
    Dünya çempionatı: Azərbaycanın üç güləşçisi mübarizəyə başlayır
    Fərdi
    09:04
    Konstitusiya Məhkəməsində Nərimanov Rayon Məhkəməsinin müraciəti əsasında qərar qəbul olunub
    Hadisə
    09:02
    Beynəlxalq əmtəə, fond və valyuta bazarlarının göstəriciləri (29.10.2026)
    Maliyyə
    08:57
    Salvador dörd vətəndaşını əsirlikdən azad etmək üçün Haitiyə qoşun göndərəcək
    Digər ölkələr
    Bütün Xəbər Lenti