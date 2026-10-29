Beynəlxalq əmtəə, fond və valyuta bazarlarının göstəriciləri (29.10.2026)
Maliyyə
- 29 oktyabr, 2026
- 09:02
Report.az-ı Google seçilmiş mənbələrinə əlavə edin
Yeniliklərdən dərhal xəbərdar olun!
|
Son qiymət
|
Əvvəlki günün qapanışı ilə fərq
|
İlin əvvəli ilə fərq
|
Əmtəə
|
Neft Brent (dollar/barel)
|
114,02
|
-1,47
|
53,17
|
Neft WTI (dollar/barel)
|
101,33
|
0,00
|
43,91
|
Qızıl (dollar/unsiya)
|
4 047,70
|
-8,30
|
-293,40
|
İndekslər
|
Dow-Jones
|
52 475,10
|
97,53
|
4 411,81
|
S&P 500
|
7 743,98
|
21,38
|
898,48
|
Nasdaq
|
26 549,85
|
72,04
|
3 307,86
|
Nikkei
|
64 259,72
|
991,35
|
13 920,24
|
Dax
|
25 704,02
|
113,25
|
1 213,61
|
FTSE 100
|
10 694,50
|
7,96
|
763,12
|
CAC 40 INDEX
|
7 886,96
|
-0,18
|
-262,54
|
Shanghai Composite
|
3 677,99
|
29,69
|
-290,85
|
Bist 100
|
11 165,44
|
14,41
|
-96,08
|
RTS
|
982,83
|
-4,54
|
-131,30
|
Valyuta
|
USD/EUR
|
1,1142
|
0,0020
|
-0,0603
|
USD/GBP
|
1,3319
|
0,0025
|
-0,0154
|
JPY/USD
|
157,8100
|
-0,1200
|
1,3600
|
RUB/USD
|
80,5000
|
0,0000
|
1,7500
|
TRY/USD
|
49,8349
|
-0,0025
|
6,8787
|
CNY/USD
|
6,6625
|
-0,0056
|
-0,3265
Ключевые показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (29.10.2026)
Key indicators of world commodity, stock, and currency markets (29.10.2026)
Son xəbərlər
09:25
Azərbaycan millisi U-15 dünya çempionatı və festivalında növbəti matçını keçirəcəkFutbol
09:13
Azərbaycan Kubokunun II təsnifat mərhələsinə bu gün yekun vurulurFutbol
09:11
Xankəndidə MDB-nin Antiinhisar Siyasəti üzrə Dövlətlərarası Şurasının 61-ci iclası keçirilirBiznes
09:05
Azərbaycan Mərkəzi Bankının valyuta məzənnələri (29.10.2026)Maliyyə
09:05
Mehriban Əliyeva sosial media hesablarında Türkiyənin Cümhuriyyət Bayramını təbrik edibXarici siyasət
09:04
Dünya çempionatı: Azərbaycanın üç güləşçisi mübarizəyə başlayırFərdi
09:04
Konstitusiya Məhkəməsində Nərimanov Rayon Məhkəməsinin müraciəti əsasında qərar qəbul olunubHadisə
09:02
Beynəlxalq əmtəə, fond və valyuta bazarlarının göstəriciləri (29.10.2026)Maliyyə
08:57
Salvador dörd vətəndaşını əsirlikdən azad etmək üçün Haitiyə qoşun göndərəcəkDigər ölkələr