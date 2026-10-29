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    Ильхам Алиев Путь к Победе VII Всемирный форум межкультурного диалога Чемпионат мира и фестиваль FIFA U-15

    Курсы валют Центрального банка Азербайджана (29.10.2026)

    Финансы
    • 29 октября, 2026
    • 09:18
    Курсы валют Центрального банка Азербайджана (29.10.2026)

    По данным Центрального банка Азербайджана, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7 маната.

    Как сообщает Report, курс евро повысился на 0,2%, до 1,8945 маната, а курс 100 российских рублей остался неизменным на уровне 2,1118 маната.

    Валюта

    Курс

    1 доллар США

    1,7000

    1 евро

    1,8945

    100 российских рублей

    2,1118

    1 австралийский доллар

    1,1988

    1 белорусский рубль

    0,5530

    1 дирхам ОАЭ

    0,4628

    100 южнокорейских вон

    0,1272

    1 чешская крона

    0,0778

    1 китайский юань

    0,2552

    1 датская крона

    0,2535

    1 грузинский лари

    0,6554

    1 гонконгский доллар

    0,2167

    1 индийская рупия

    0,0178

    1 британский фунт

    2,2645

    10 000 иранских риалов

    -

    1 шведская крона

    0,1715

    1 швейцарский франк

    2,0518

    1 израильский шекель

    0,5452

    1 канадский доллар

    1,2156

    1 кувейтский динар

    5,4650

    100 казахстанских тенге

    0,3733

    1 катарский риал

    0,4663

    1 киргизский сом

    0,0194

    100 венгерских форинтов

    0,5162

    1 молдавский лей

    0,0945

    1 норвежская крона

    0,1837

    100 узбекских сомов

    0,0142

    100 пакистанских рупий

    0,6121

    1 польский злотый

    0,4305

    1 румынский лей

    0,3541

    1 сербский динар

    0,0161

    1 сингапурский доллар

    1,3277

    1 Риал Саудовской Аравии

    0,4530

    1 СПЗ (специальные права заимствования МВФ)

    2,2980

    1 Турецкая лира

    0,0341

    1 Туркменский манат

    0,4857

    1 Украинская гривна

    0,0373

    100 Японских йен

    1,0772

    1 Новозеландский доллар

    0,9554

    Золото

    6867,8810

    Серебро

    90,5752

    Платина

    2587,8590

    Палладий

    1715,9630
    Азербайджанский манат Курсы валют ЦБА
    Azərbaycan Mərkəzi Bankının valyuta məzənnələri (29.10.2026)
    CBA currency exchange rates (29.10.2026)
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