Курсы валют Центрального банка Азербайджана (29.10.2026)
- 29 октября, 2026
- 09:18
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По данным Центрального банка Азербайджана, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7 маната.
Как сообщает Report, курс евро повысился на 0,2%, до 1,8945 маната, а курс 100 российских рублей остался неизменным на уровне 2,1118 маната.
|
Валюта
|
Курс
|
1 доллар США
|
1,7000
|
1 евро
|
1,8945
|
100 российских рублей
|
2,1118
|
1 австралийский доллар
|
1,1988
|
1 белорусский рубль
|
0,5530
|
1 дирхам ОАЭ
|
0,4628
|
100 южнокорейских вон
|
0,1272
|
1 чешская крона
|
0,0778
|
1 китайский юань
|
0,2552
|
1 датская крона
|
0,2535
|
1 грузинский лари
|
0,6554
|
1 гонконгский доллар
|
0,2167
|
1 индийская рупия
|
0,0178
|
1 британский фунт
|
2,2645
|
10 000 иранских риалов
|
-
|
1 шведская крона
|
0,1715
|
1 швейцарский франк
|
2,0518
|
1 израильский шекель
|
0,5452
|
1 канадский доллар
|
1,2156
|
1 кувейтский динар
|
5,4650
|
100 казахстанских тенге
|
0,3733
|
1 катарский риал
|
0,4663
|
1 киргизский сом
|
0,0194
|
100 венгерских форинтов
|
0,5162
|
1 молдавский лей
|
0,0945
|
1 норвежская крона
|
0,1837
|
100 узбекских сомов
|
0,0142
|
100 пакистанских рупий
|
0,6121
|
1 польский злотый
|
0,4305
|
1 румынский лей
|
0,3541
|
1 сербский динар
|
0,0161
|
1 сингапурский доллар
|
1,3277
|
1 Риал Саудовской Аравии
|
0,4530
|
1 СПЗ (специальные права заимствования МВФ)
|
2,2980
|
1 Турецкая лира
|
0,0341
|
1 Туркменский манат
|
0,4857
|
1 Украинская гривна
|
0,0373
|
100 Японских йен
|
1,0772
|
1 Новозеландский доллар
|
0,9554
|
Золото
|
6867,8810
|
Серебро
|
90,5752
|
Платина
|
2587,8590
|
Палладий
|
1715,9630