Курсы валют Центрального банка Азербайджана (29.10.2026)

По данным Центрального банка Азербайджана, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7 маната.

Как сообщает Report, курс евро повысился на 0,2%, до 1,8945 маната, а курс 100 российских рублей остался неизменным на уровне 2,1118 маната.