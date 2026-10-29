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    Ilham Aliyev Road to Victory 7th World Forum on Intercultural Dialogue FIFA U-15 World Cup and Festival

    CBA currency exchange rates (29.10.2026)

    Finance
    • 29 October, 2026
    • 09:19
    CBA currency exchange rates (29.10.2026)

    According to the official exchange rates of the Central Bank of Azerbaijan for today, the US dollar remained unchanged at 1.7000 manats, the euro increased by 0.2% to 1.8945 manats, while 100 Russian rubles remained unchanged at 2.1118 manats.

    Currency

    Exchange rates

    1 USD (US dollar)

    1.7000

    1 EUR (Euro)

    1.8945

    100 RUB (Russian ruble)

    2.1118

    1 AUD (Australian dollar)

    1.1988

    1 BYN (Belarusian ruble)

    0.5530

    1 AED (UAE dirham)

    0.4628

    100 KRW (South Korean won)

    0.1272

    1 CZK (Czech koruna)

    0.0778

    1 CNY (Chinese yuan)

    0.2552

    1 DKK (Danish krone)

    0.2535

    1 GEL (Georgian lari)

    0.6554

    1 HKD (Hong Kong dollar)

    0.2167

    1 INR (Indian rupee)

    0.0178

    1 GBP (British pound)

    2.2645

    10,000 IRR (Iranian rial)

    -

    1 SEK (Swedish krona)

    0.1715

    1 CHF (Swiss franc)

    2.0518

    1 ILS (Israeli shekel)

    0.5452

    1 CAD (Canadian dollar)

    1.2156

    1 KWD (Kuwaiti dinar)

    5.4650

    1 KZT (Kazakhstani tenge)

    0.3733

    1 QAR (Qatari riyal)

    0.4663

    1 KGS (Kyrgyzstani som)

    0.0194

    100 HUF (Hungarian forint)

    0.5162

    1 MDL (Moldovan leu)

    0.0945

    1 NOK (Norwegian krone)

    0.1837

    100 ‎UZS (Uzbekistani som)

    0.0142

    100 PKR (Pakistani rupee)

    0.6121

    1 PLN (Polish złoty)

    0.4305

    1 RON (Romanian leu)

    0.3541

    1 RSD (Serbian dinar)

    0.0161

    1 SGD (Singapore dollar)

    1.3277

    1 SAR (Saudi Arabian riyal)

    0.4530

    1 SDR (IMF)

    2.2980

    1 TRY (Turkish lira)

    0.0341

    1TMT (New Turkmenistan Manat)

    0.4857

    1 UAH (Ukrainian hryvnia)

    0.0373

    100 JPY (Japanese yen)

    1.0772

    1 NZD (New Zealand dollar)

    0.9554

    Gold (1 ounce)

    6,867.8810

    Silver (1 ounce)

    90.5752

    Platinum (1 ounce)

    2,587.8590

    Palladium (1 ounce)

    1,715.9630
    Currency exchange rates Central Bank of Azerbaijan (CBA)
    Azərbaycan Mərkəzi Bankının valyuta məzənnələri (29.10.2026)
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