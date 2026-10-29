Azərbaycan Mərkəzi Bankının valyuta məzənnələri (29.10.2026)
- 29 oktyabr, 2026
- 09:05
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Azərbaycan Mərkəzi Bankının bu günə olan rəsmi valyuta məzənnələrinə əsasən, ABŞ dollarının məzənnəsi dəyişməyərək 1,7000 manat olub.
"Report" xəbər verir ki, avronun məzənnəsi 0,2 % artaraq 1,8945 manat, 100 Rusiya rublunun məzənnəsi isə dəyişməyərək 2,1118 manat təşkil edib.
|
Valyuta
|
Məzənnə
|
1 ABŞ dolları
|
1,7000
|
1 Avro
|
1,8945
|
100 Rusiya rublu
|
2,1118
|
1 Avstraliya dolları
|
1,1988
|
1 Belarus rublu
|
0,5530
|
1 BƏƏ dirhəmi
|
0,4628
|
100 Cənubi Koreya vonu
|
0,1272
|
1 Çexiya kronu
|
0,0778
|
1 Çin yuanı
|
0,2552
|
1 Danimarka kronu
|
0,2535
|
1 Gürcü larisi
|
0,6554
|
1 Honq Konq dolları
|
0,2167
|
1 Hindistan rupisi
|
0,0178
|
1 İngilis funt sterlinqi
|
2,2645
|
10 000 İran rialı
|
-
|
1 İsveç kronu
|
0,1715
|
1 İsveçrə frankı
|
2,0518
|
1 İsrail şekeli
|
0,5452
|
1 Kanada dolları
|
1,2156
|
1 Küveyt dinarı
|
5,4650
|
100 Qazaxıstan təngəsi
|
0,3733
|
1 Qətər rialı
|
0,4663
|
1 Qırğız somu
|
0,0194
|
100 Macarıstan forinti
|
0,5162
|
1 Moldova leyi
|
0,0945
|
1 Norveç kronu
|
0,1837
|
100 Özbək somu
|
0,0142
|
100 Pakistan rupisi
|
0,6121
|
1 Polşa zlotası
|
0,4305
|
1 Rumıniya leyi
|
0,3541
|
1 Serbiya dinarı
|
0,0161
|
1 Sinqapur dolları
|
1,3277
|
1 Səudiyyə Ərəbistanı rialı
|
0,4530
|
1 SDR (IMF-in xüsusi borcalma hüquqları)
|
2,2980
|
Türk lirəsi
|
0,0341
|
Türkmənistan manatı
|
0,4857
|
Ukrayna Qrivnası
|
0,0373
|
Yapon yeni
|
1,0772
|
Yeni Zelandiya dolları
|
0,9554
|
Qızıl
|
6867,8810
|
Gümüş
|
90,5752
|
Platin
|
2587,8590
|
Palladium
|
1715,9630