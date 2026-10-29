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    Azərbaycan Mərkəzi Bankının valyuta məzənnələri (29.10.2026)

    Maliyyə
    • 29 oktyabr, 2026
    • 09:05
    Azərbaycan Mərkəzi Bankının valyuta məzənnələri (29.10.2026)

    Azərbaycan Mərkəzi Bankının bu günə olan rəsmi valyuta məzənnələrinə əsasən, ABŞ dollarının məzənnəsi dəyişməyərək 1,7000 manat olub.

    "Report" xəbər verir ki, avronun məzənnəsi 0,2 % artaraq 1,8945 manat, 100 Rusiya rublunun məzənnəsi isə dəyişməyərək 2,1118 manat təşkil edib.

    Valyuta

    Məzənnə

    1 ABŞ dolları

    1,7000

    1 Avro

    1,8945

    100 Rusiya rublu

    2,1118

    1 Avstraliya dolları

    1,1988

    1 Belarus rublu

    0,5530

    1 BƏƏ dirhəmi

    0,4628

    100 Cənubi Koreya vonu

    0,1272

    1 Çexiya kronu

    0,0778

    1 Çin yuanı

    0,2552

    1 Danimarka kronu

    0,2535

    1 Gürcü larisi

    0,6554

    1 Honq Konq dolları

    0,2167

    1 Hindistan rupisi

    0,0178

    1 İngilis funt sterlinqi

    2,2645

    10 000 İran rialı

    -

    1 İsveç kronu

    0,1715

    1 İsveçrə frankı

    2,0518

    1 İsrail şekeli

    0,5452

    1 Kanada dolları

    1,2156

    1 Küveyt dinarı

    5,4650

    100 Qazaxıstan təngəsi

    0,3733

    1 Qətər rialı

    0,4663

    1 Qırğız somu

    0,0194

    100 Macarıstan forinti

    0,5162

    1 Moldova leyi

    0,0945

    1 Norveç kronu

    0,1837

    100 Özbək somu

    0,0142

    100 Pakistan rupisi

    0,6121

    1 Polşa zlotası

    0,4305

    1 Rumıniya leyi

    0,3541

    1 Serbiya dinarı

    0,0161

    1 Sinqapur dolları

    1,3277

    1 Səudiyyə Ərəbistanı rialı

    0,4530

    1 SDR (IMF-in xüsusi borcalma hüquqları)

    2,2980

    Türk lirəsi

    0,0341

    Türkmənistan manatı

    0,4857

    Ukrayna Qrivnası

    0,0373

    Yapon yeni

    1,0772

    Yeni Zelandiya dolları

    0,9554

    Qızıl

    6867,8810

    Gümüş

    90,5752

    Platin

    2587,8590

    Palladium

    1715,9630
    Valyuta məzənnələri Azərbaycan Mərkəzi Bankı (AMB)
    Курсы валют Центрального банка Азербайджана (29.10.2026)
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