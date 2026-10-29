Три представителя Азербайджана вступают в борьбу на ЧМ в Астане

Сегодня три представителя Азербайджана поборются за медали на чемпионате мира по борьбе в Астане.

Как сообщает Report, сегодня в борьбу вступят одна борчиха и два борца вольного стиля.

Рузанна Мамедова (59 кг) в стартовой схватке встретится с представительницей Японии Нацуки Ямагути.

Борец вольного стиля Рашид Бабазаде (65 кг) встретится с Тайырбекои Жумашбеком (Кыргызстан), а Магомедхан Магомедов (97 кг) - с Александром Гуштыном (Беларусь).

Ранее борцы греко-римского стиля Эльданиз Азизли (55 кг) и Сянан Сулейманов (77 кг) завоевали золотые, а Нихат Маммедли (63 кг) - серебряную медаль чемпионата.