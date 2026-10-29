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    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol VII Ümumdünya Mədəniyyətlərarası Dialoq Forumu FIFA U-15 Dünya Çempionatı və Festivalı

    Dünya çempionatı: Azərbaycanın üç güləşçisi mübarizəyə başlayır

    Fərdi
    • 29 oktyabr, 2026
    • 09:04
    Dünya çempionatı: Azərbaycanın üç güləşçisi mübarizəyə başlayır

    Azərbaycanın üç güləşçisi Qazaxıstanın paytaxtı Astanada keçirilən dünya çempionatında bu gün mübarizəyə start verəcək.

    "Report"un məlumatına görə, yarışın növbəti günündə bir qadın, iki sərbəst güləşçi xalça üzərinə çıxacaq.

    Ruzanna Məmmədov (59 kq) ilk görüşündə yaponiyalı Natsuki Yamaquçi ilə üz-üzə gələcək.

    Sərbəst güləşçilərdən Rəşid Babazadə (65 kq) Tairbek Jumaşbeklə (Qırğızıstan), Maqomedxan Maqomedov (97 kq) isə Aleksandr Quştinlə (Belarus) qarşılaşacaq.

    Xatırladaq ki, daha əvvəl yunan-Roma güləşçilərindən Eldəniz Əzizli (55 kq) və Sənan Süleymanov (77 kq) qızıl, Nihat Məmmədli (63 kq) gümüş medal qazanıb.

    Rəşid Babazadə Maqomedxan Maqomedov Ruzanna Məmmədova Güləş üzrə dünya çempionatı
    Три представителя Азербайджана вступают в борьбу на ЧМ в Астане
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