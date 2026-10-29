В Ханкенди началось 61-е заседание Межгосударственного совета по антимонопольной политике СНГ

В Ханкенди открылось 61-е заседание Межгосударственного совета по антимонопольной политике государств-участников СНГ (МСАП).

Как сообщает Report, в мероприятии участвуют представители профильных государственных органов Азербайджана, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, России, Таджикистана и Узбекистана.

Кроме того, на заседании присутствуют делегаты Исполнительного комитета СНГ, Евразийской экономической комиссии, Регионального содружества в области связи, а также Ассоциации антимонопольных экспертов.

Межгосударственный совет по антимонопольной политике СНГ представляет собой профильный орган Содружества, учрежденный с целью координации антимонопольной политики и содействия развитию конкуренции. Основа сотрудничества в сфере антимонопольного регулирования в рамках СНГ была заложена 23 декабря 1993 года, когда главы правительств всех государств-участников Содружества подписали Договор о проведении согласованной антимонопольной политики.