Xankəndidə MDB-nin Antiinhisar Siyasəti üzrə Dövlətlərarası Şurasının 61-ci iclası keçirilir
Biznes
- 29 oktyabr, 2026
- 09:11
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Xankəndidə MDB iştirakçısı olan dövlətlərin Antiinhisar Siyasəti üzrə Dövlətlərarası Şurasının 61-ci iclası başlayıb.
"Report"un Xankəndinə ezam olunmuş əməkdaşı xəbər verir ki, tədbirdə Azərbaycan, Belarus, Qazaxıstan, Qırğızıstan, Rusiya, Tacikistan və Özbəkistanın müvafiq dövlət qurumlarının nümayəndələri iştirak edirlər.
Bundan başqa, iclasda MDB İcraiyyə Komitəsinin, Avrasiya İqtisadi Komissiyasının, Regional Rabitə Birliyinin və Antiinhisar Ekspertləri Assosiasiyasının təmsilçiləri iştirak edirlər.
Xəbər yenilənir
В Ханкенди началось 61-е заседание Межгосударственного совета по антимонопольной политике СНГ
CIS Interstate Council on Antimonopoly Policy opens 61st meeting in Khankandi
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