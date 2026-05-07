На шахте "Алардинская" в Кузбассе приостановлена угледобыча

Шахта "Алардинская"в Кемеровской области РФ, где из-за превышения уровня угарного газа были эвакуированы работники, приостановила добычу угля.

Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом сообщили в ГУ МЧС по региону.

Отмечается, что для поддержания жизнеобеспечения 16 человек остаются в шахте.

"В Шахте "Алардинская" в Кузбассе произошло задымление: 110 человек эвакуированы на поверхность. <...> Для поддержания жизнеобеспечения в шахте остаются 16 человек", - сообщили в ведомстве.