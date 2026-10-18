Ильхам Алиев Совещание по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА) Путь к Победе
    Ильхам Алиев Совещание по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА) Путь к Победе

    В метро Нью-Йорка неизвестный застрелил мужчину

    Другие страны
    • 18 октября, 2026
    • 01:59
    В метро Нью-Йорка неизвестный застрелил мужчину

    В центре Манхэттена в Нью-Йорке неизвестный застрелил мужчину в возрасте около 30 лет на платформе станции метро.

    Как передает Report, об этом сообщило полицейское управление города.

    По данным правоохранительных органов, инцидент произошел 17 октября примерно в 12:21 по местному времени (20:21 по бакинскому времени) на платформе станции "53-я улица - Седьмая авеню", обслуживающей поезда линии E в северном направлении.

    После стрельбы подозреваемый скрылся с места преступления.

    Полиция опубликовала фотографии разыскиваемого мужчины, полученные с камер видеонаблюдения, и обратилась к гражданам с просьбой предоставить любую информацию, которая поможет установить его местонахождение.

    Нью-Йорк (США) Вооруженное нападение
    Nyu-York metrosunda kişi güllələnərək öldürülüb
    44 - Tezliklə
    44 - Tezliklə

    Последние новости

    02:44
    В Париже задержали студента, проникшего в Лувр
    Другие страны
    02:16
    Ливан примет участие в переговорах с военными США и Израиля во Флориде
    Другие страны
    01:59
    В метро Нью-Йорка неизвестный застрелил мужчину
    Другие страны
    01:27
    Президент США пообещал снижение цен на бензин после завершения войны с Ираном
    Другие страны
    01:00
    Полиция задержала 19 человек после матча "Карабах" – "Нефтчи"
    Происшествия
    00:55
    Во Франции из-за пожара во время беспорядков обрушилась башня мэрии Лиможа
    Другие страны
    00:21
    Трамп выразил уверенность в заключении торгового соглашения с Канадой
    Другие страны
    00:00
    Минуло шесть лет со дня освобождения Худаферинского моста
    Внутренняя политика
    00:00
    Сегодня День восстановления государственной независимости Азербайджана
    Внутренняя политика
    Лента новостей