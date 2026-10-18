В метро Нью-Йорка неизвестный застрелил мужчину

В центре Манхэттена в Нью-Йорке неизвестный застрелил мужчину в возрасте около 30 лет на платформе станции метро.

Как передает Report, об этом сообщило полицейское управление города.

По данным правоохранительных органов, инцидент произошел 17 октября примерно в 12:21 по местному времени (20:21 по бакинскому времени) на платформе станции "53-я улица - Седьмая авеню", обслуживающей поезда линии E в северном направлении.

После стрельбы подозреваемый скрылся с места преступления.

Полиция опубликовала фотографии разыскиваемого мужчины, полученные с камер видеонаблюдения, и обратилась к гражданам с просьбой предоставить любую информацию, которая поможет установить его местонахождение.