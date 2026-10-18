В метро Нью-Йорка неизвестный застрелил мужчину
Другие страны
- 18 октября, 2026
- 01:59
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В центре Манхэттена в Нью-Йорке неизвестный застрелил мужчину в возрасте около 30 лет на платформе станции метро.
Как передает Report, об этом сообщило полицейское управление города.
По данным правоохранительных органов, инцидент произошел 17 октября примерно в 12:21 по местному времени (20:21 по бакинскому времени) на платформе станции "53-я улица - Седьмая авеню", обслуживающей поезда линии E в северном направлении.
После стрельбы подозреваемый скрылся с места преступления.
Полиция опубликовала фотографии разыскиваемого мужчины, полученные с камер видеонаблюдения, и обратилась к гражданам с просьбой предоставить любую информацию, которая поможет установить его местонахождение.
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