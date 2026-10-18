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    Nyu-York metrosunda kişi güllələnərək öldürülüb

    Digər ölkələr
    • 18 oktyabr, 2026
    • 02:15
    Nyu-York metrosunda kişi güllələnərək öldürülüb

    Nyu-Yorkun Manhetten rayonunda metro stansiyasının platformasında təxminən 30 yaşlı kişi güllələnərək öldürülüb.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə şəhərin polis idarəsi məlumat yayıb.

    Məlumata görə, hadisə oktyabrın 17-də yerli vaxtla saat 12:21-də (Bakı vaxtı ilə saat 20:21) E xəttinin şimal istiqamətində hərəkət edən qatarlarına xidmət göstərən "53-cü küçə – Yeddinci prospekt" metro stansiyasının platformasında baş verib.

    Atəş açdıqdan sonra şübhəli şəxs hadisə yerindən qaçıb.

    Polis axtarışda olan şəxsin müşahidə kameralarından əldə edilmiş fotolarını yayımlayıb və onun yerinin müəyyənləşdirilməsinə kömək edə biləcək məlumatı olan şəxsləri hüquq-mühafizə orqanlarına müraciət etməyə çağırıb.

    Güllələnmə Metro Nyu-York
    В метро Нью-Йорка неизвестный застрелил мужчину
    MiniBoss
    MiniBoss

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