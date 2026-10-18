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    Во Франции из-за пожара во время беспорядков обрушилась башня мэрии Лиможа

    Другие страны
    • 18 октября, 2026
    • 00:55
    Во Франции из-за пожара во время беспорядков обрушилась башня мэрии Лиможа

    Во французском городе Лимож в результате пожара, возникшего во время массовых беспорядков, обрушилась колокольная башня здания мэрии, повредив часть его крыши.

    Как передает Report со ссылкой на телеканал France 3, кадры обрушения исторического здания опубликованы в СМИ.

    По имеющейся информации, пожар начался после того, как несколько групп радикально настроенных участников беспорядков ворвались в мэрию и подожгли помещения на первом этаже.

    Затем были подожжены несколько автомобилей, припаркованных возле здания. Впоследствии машины взорвались.

    Пожарные в течение часа пытались локализовать возгорание, однако огонь распространился на крышу. Еще спустя час пламя охватило колокольную башню, которая затем обрушилась, проломив часть кровли здания.

    Тушение пожара продолжается.

    Мэр Лиможа Гийом Герен резко осудил произошедшее.

    "Нет слов, чтобы осудить то, что произошло, настолько это подло. Для страны это хаос", - заявил он.

    По словам градоначальника, участники погрома "пришли, чтобы убивать", о чем, как он утверждает, свидетельствуют записи камер видеонаблюдения.

    Герен пообещал подать жалобу и добиваться привлечения к ответственности всех причастных к разрушению исторического здания.

    Пожар (возгорание) Массовые беспорядки Франция
    Fransada iğtişaşlar zamanı meriyanın tarixi zəng qülləsi uçub
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