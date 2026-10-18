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    Полиция задержала 19 человек после матча "Карабах" – "Нефтчи"

    Происшествия
    • 18 октября, 2026
    • 01:00
    Полиция задержала 19 человек после матча Карабах – Нефтчи

    Полиция установила личности и задержала 19 человек, пытавшихся спровоцировать инциденты перед футбольным матчем "Карабах" – "Нефтчи" и после его завершения.

    Как сообщили Report в пресс-службе МВД Азербайджана в ответ на запрос агентства, в отношении задержанных принимаются соответствующие меры в рамках законодательства.

    Министерство внутренних дел Азербайджана (МВД) ФК Нефтчи ФК Карабах
    "Qarabağ" – "Neftçi" matçında insidentə cəhd göstərən 19 nəfər saxlanılıb
    44 - Tezliklə
    MiniBoss

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