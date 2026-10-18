Полиция задержала 19 человек после матча "Карабах" – "Нефтчи"
Происшествия
- 18 октября, 2026
- 01:00
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Полиция установила личности и задержала 19 человек, пытавшихся спровоцировать инциденты перед футбольным матчем "Карабах" – "Нефтчи" и после его завершения.
Как сообщили Report в пресс-службе МВД Азербайджана в ответ на запрос агентства, в отношении задержанных принимаются соответствующие меры в рамках законодательства.
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