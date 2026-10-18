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    Президент США пообещал снижение цен на бензин после завершения войны с Ираном

    Другие страны
    • 18 октября, 2026
    • 01:27
    Президент США пообещал снижение цен на бензин после завершения войны с Ираном

    Президент США Дональд Трамп заявил, что после завершения войны с Ираном цены на бензин в Соединенных Штатах опустятся ниже уровня, зафиксированного до начала конфликта.

    Как передает Report, об этом американский лидер заявил на митинге сторонников Республиканской партии в штате Кентукки в преддверии ноябрьских промежуточных выборов в Конгресс США.

    "Эта война завершится очень скоро. А когда она закончится, цены на бензин упадут и будут ниже, чем до ее начала", - сказал Трамп.

    Между тем, по данным Американской автомобильной ассоциации (AAA), по состоянию на 17 октября средняя стоимость галлона бензина (3,78 литра) в США составляет $4,3. За два дня до начала конфликта с Ираном этот показатель находился на уровне $2,98.

    Стоимость дизельного топлива составляет около $6,52 за галлон, что примерно на $2,41 превышает показатель аналогичного периода прошлого года.

    Дональд Трамп Эскалация на Ближнем Востоке Операция США и Израиля против Ирана
    Tramp İranla müharibə başa çatdıqdan sonra benzinin qiymətinin azalacağını vəd edib
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