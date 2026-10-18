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    Ильхам Алиев Совещание по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА) Путь к Победе

    Белый дом объяснил отказ от новых санкций против России

    Другие страны
    • 18 октября, 2026
    • 03:21
    Белый дом объяснил отказ от новых санкций против России

    Введение новых санкций против России на данном этапе могло бы помешать усилиям США по урегулированию российско-украинского конфликта.

    Как передает Report со ссылкой на Axios, об этом заявила официальный представитель Белого дома Тейлор Роджерс, комментируя возможность применения антироссийских мер, предусмотренных новым законом.

    "Применение санкционных положений сейчас препятствовало бы продолжающимся усилиям США по достижению прочного и всеобъемлющего мирного соглашения между Россией и Украиной путем переговоров. Президент сохраняет возможность принять эти меры в любой момент, если сочтет, что это отвечает национальным интересам США", - отметила Роджерс.

    По ее словам, президент США Дональд Трамп неоднократно давал понять, что стремится положить конец российско-украинскому конфликту.

    Представитель Белого дома добавила, что новый закон предоставляет американскому лидеру дополнительные полномочия, которые могут быть использованы для достижения мирного урегулирования по мере продолжения переговоров.

    Белый дом Российско-украинский конфликт Санкции против РФ
    Ağ Ev Rusiyaya qarşı yeni sanksiyaların tətbiqindən imtinanın səbəbini açıqlayıb
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