İlham Əliyev Asiyada Qarşılıqlı Fəaliyyət və Etimad Tədbirləri üzrə Müşavirə (AQEM) Zəfərə gedən yol
    İlham Əliyev Asiyada Qarşılıqlı Fəaliyyət və Etimad Tədbirləri üzrə Müşavirə (AQEM) Zəfərə gedən yol

    Ağ Ev Rusiyaya qarşı yeni sanksiyaların tətbiqindən imtinanın səbəbini açıqlayıb

    Digər ölkələr
    • 18 oktyabr, 2026
    • 03:45
    Ağ Ev Rusiyaya qarşı yeni sanksiyaların tətbiqindən imtinanın səbəbini açıqlayıb

    ABŞ-nin hazırkı mərhələdə Rusiyaya qarşı yeni sanksiyalar tətbiq etməsi Rusiya-Ukrayna münaqişəsinin həlli istiqamətindəki səylərə mane ola bilər.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Ağ Evin rəsmi nümayəndəsi Teylor Rocers yeni qanunda nəzərdə tutulan anti-Rusiya tədbirlərinin tətbiqi ehtimalını şərh edərkən bildirib.

    Onun sözlərinə görə, sanksiya müddəalarının hazırda qüvvəyə minməsi ABŞ-nin Rusiya ilə Ukrayna arasında davamlı və hərtərəfli sülh sazişinə nail olmaq üçün apardığı danışıqlara maneə yarada bilər.

    "Prezident bu tədbirlərin ABŞ-nin milli maraqlarına uyğun olduğunu hesab edərsə, onları istənilən vaxt tətbiq etmək imkanını saxlayır", - Rocers qeyd edib.

    Teylor Rocers əlavə edib ki, ABŞ Prezidenti Donald Tramp Rusiya-Ukrayna münaqişəsinə son qoymaq istədiyini dəfələrlə bəyan edib: "Yeni qanun ABŞ prezidentinə danışıqlar davam etdikcə sülh yolu ilə nizamlanmaya nail olmaq üçün istifadə edə biləcəyi əlavə səlahiyyətlər verir".

    Ağ Ev (Vaşinqton) Rusiyaya qarşı sanksiyalar
    Белый дом объяснил отказ от новых санкций против России
    44 - Tezliklə
    44 - Tezliklə

    Son xəbərlər

    04:17
    Hindistanda işıqlandırma dirəyinin aşması nəticəsində 1 nəfər ölüb, 25 nəfər yaralanıb
    Digər ölkələr
    03:45
    Ağ Ev Rusiyaya qarşı yeni sanksiyaların tətbiqindən imtinanın səbəbini açıqlayıb
    Digər ölkələr
    03:16
    Luvr muzeyinə qanunsuz daxil olan tələbə saxlanılıb
    Digər ölkələr
    02:42
    Livan ABŞ və İsrail hərbçiləri ilə görüşə nümayəndə heyəti göndərəcək
    Digər ölkələr
    02:15
    Nyu-York metrosunda kişi güllələnərək öldürülüb
    Digər ölkələr
    01:38
    Tramp İranla müharibə başa çatdıqdan sonra benzinin qiymətinin azalacağını vəd edib
    Digər ölkələr
    01:09
    Fransada iğtişaşlar zamanı meriyanın tarixi zəng qülləsi uçub
    Digər ölkələr
    00:39
    Tramp ABŞ və Kanadanın gec-tez ticarət sazişi imzalayacağını bildirib
    Digər ölkələr
    00:12
    "Qarabağ" – "Neftçi" matçında insidentə cəhd göstərən 19 nəfər saxlanılıb
    Hadisə
    Bütün Xəbər Lenti