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    В Париже задержали студента, проникшего в Лувр

    Другие страны
    • 18 октября, 2026
    • 02:44
    В Париже задержали студента, проникшего в Лувр

    Сотрудники парижского Лувра обнаружили 26-летнего студента, который незаконно проник в музей после его закрытия.

    Как передает Report со ссылкой на газету Ouest-France, молодого человека обнаружили в ночь с 16 на 17 октября в одном из технических коридоров музея.

    По предварительным данным, студент проник в здание через пожарный выход, предварительно сфотографировав несколько других входов.

    Прибывшие на место полицейские установили, что в результате проникновения музею не был причинен ущерб. При этом охранная сигнализация не сработала.

    Молодого человека доставили в полицейский участок для допроса. Выяснилось, что ранее он не попадал в поле зрения правоохранительных органов.

    В прокуратуре Парижа сообщили, что оснований для содержания студента под стражей нет. На время расследования его отпустили на свободу.

    Лувр Незаконное проникновение
    MiniBoss
    44 - Tezliklə

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