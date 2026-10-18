В Париже задержали студента, проникшего в Лувр

Сотрудники парижского Лувра обнаружили 26-летнего студента, который незаконно проник в музей после его закрытия.

Как передает Report со ссылкой на газету Ouest-France, молодого человека обнаружили в ночь с 16 на 17 октября в одном из технических коридоров музея.

По предварительным данным, студент проник в здание через пожарный выход, предварительно сфотографировав несколько других входов.

Прибывшие на место полицейские установили, что в результате проникновения музею не был причинен ущерб. При этом охранная сигнализация не сработала.

Молодого человека доставили в полицейский участок для допроса. Выяснилось, что ранее он не попадал в поле зрения правоохранительных органов.

В прокуратуре Парижа сообщили, что оснований для содержания студента под стражей нет. На время расследования его отпустили на свободу.