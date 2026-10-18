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    Ильхам Алиев Совещание по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА) Путь к Победе

    Ливан примет участие в переговорах с военными США и Израиля во Флориде

    Другие страны
    • 18 октября, 2026
    • 02:16
    Ливан примет участие в переговорах с военными США и Израиля во Флориде

    Ливан направит делегацию на встречу с представителями вооруженных сил США и Израиля, которая пройдет 20–22 октября в американском городе Тампа (штат Флорида).

    Как передает Report, об этом заявил президент Ливана Джозеф Аун, уточнив, что переговоры состоятся под эгидой Центрального командования ВС США (CENTCOM).

    "Мы примем участие во встрече военных экспертов, чтобы добиться прекращения опасной эскалации со стороны Израиля", - подчеркнул ливанский лидер.

    Аун также обсудил ситуацию на юге Ливана с министром иностранных дел Франции Жан-Ноэлем Барро, возглавившим французскую делегацию на переговорах 17 октября в президентском дворце Баабда.

    В ходе встречи президент Ливана обвинил Израиль в нарушении условий рамочного соглашения, подписанного 26 июня в Вашингтоне.

    "Оккупационные силы продолжают нападения на южные города и селения, сносят бульдозерами дома, препятствуют доступу фермеров к их землям для сбора урожая", - заявил Аун.

    По его словам, сохранение израильского военного присутствия поддерживает напряженность на южной границе и препятствует развертыванию ливанской армии в соответствии с резолюцией 1701 Совета Безопасности ООН.

    Президент предупредил, что вывод миротворцев из районов к югу от реки Литани в нынешних условиях создаст опасный вакуум безопасности.

    "Надеемся, что Совет Безопасности положительно ответит на нашу просьбу о продлении мандата Временных сил ООН в Ливане до конца 2027 года", - отметил он.

    В свою очередь, Барро подтвердил поддержку Францией суверенитета и стабильности Ливана, а также выразил готовность Парижа мобилизовать необходимые ресурсы для удовлетворения неотложных гуманитарных потребностей страны.

    Организация Объединённых Наций (ООН) Государство Израиль Совет Европы Центральное командование ВС США (CENTCOM)
    Livan ABŞ və İsrail hərbçiləri ilə görüşə nümayəndə heyəti göndərəcək
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