    Курсы валют Центрального банка Азербайджана (07.05.2026)

    Финансы
    • 07 мая, 2026
    • 09:13
    По данным Центрального банка Азербайджана, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7 маната.

    Как сообщает Report, курс евро повысился на 0,1% и составил 1,9977 маната, а курс 100 российских рублей - на 0,91% - до 2,2717 маната.

    Валюта

    Курс

    1 доллар США

    1,7000

    1 евро

    1,9977

    100 российских рублей

    2,2717

    1 австралийский доллар

    1,2321

    1 белорусский рубль

    0,6031

    1 дирхам ОАЭ

    0,4628

    100 южнокорейских вон

    0,1171

    1 чешская крона

    0,0821

    1 китайский юань

    0,2498

    1 датская крона

    0,2673

    1 грузинский лари

    0,6333

    1 гонконгский доллар

    0,2170

    1 индийская рупия

    0,0179

    1 британский фунт

    2,3116

    10 000 иранских риалов

    -

    1 шведская крона

    0,1838

    1 швейцарский франк

    2,1824

    1 израильский шекель

    0,5845

    1 канадский доллар

    1,2467

    1 кувейтский динар

    5,5211

    100 казахстанских тенге

    0,3673

    1 катарский риал

    0,4663

    1 киргизский сом

    0,0194

    100 венгерских форинтов

    0,5578

    1 молдавский лей

    0,0988

    1 норвежская крона

    0,1827

    100 узбекских сомов

    0,0141

    100 пакистанских рупий

    0,6066

    1 польский злотый

    0,4720

    1 румынский лей

    0,3794

    1 сербский динар

    0,0170

    1 сингапурский доллар

    1,3410

    1 Риал Саудовской Аравии

    0,4532

    1 СПЗ (специальные права заимствования МВФ)

    2,3408

    1 Турецкая лира

    0,0376

    1 Туркменский манат

    0,4857

    1 Украинская гривна

    0,0387

    100 Японских йен

    1,0873

    1 Новозеландский доллар

    1,0135

    Золото

    7984,7300

    Серебро

    132,1487

    Платина

    3500,3085

    Палладий

    2624,8510
    Azərbaycan Mərkəzi Bankının valyuta məzənnələri (07.05.2026)
    CBA currency exchange rates (07.05.2026)

