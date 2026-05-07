Azərbaycan Mərkəzi Bankının valyuta məzənnələri (07.05.2026)
- 07 may, 2026
- 09:01
Azərbaycan Mərkəzi Bankının bu günə olan rəsmi valyuta məzənnələrinə əsasən, ABŞ dollarının məzənnəsi dəyişməyərək 1,7000 manat olub.
"Report" xəbər verir ki, avronun 0,1 % artaraq 1,9977 manat, 100 Rusiya rublunun məzənnəsi 0,91 % artaraq 2,2717 manat təşkil edib.
Valyuta
Məzənnə
1 ABŞ dolları
1,7000
1 Avro
1,9977
100 Rusiya rublu
2,2717
1 Avstraliya dolları
1,2321
1 Belarus rublu
0,6031
1 BƏƏ dirhəmi
0,4628
100 Cənubi Koreya vonu
0,1171
1 Çexiya kronu
0,0821
1 Çin yuanı
0,2498
1 Danimarka kronu
0,2673
1 Gürcü larisi
0,6333
1 Honq Konq dolları
0,2170
1 Hindistan rupisi
0,0179
1 İngilis funt sterlinqi
2,3116
10 000 İran rialı
-
1 İsveç kronu
0,1838
1 İsveçrə frankı
2,1824
1 İsrail şekeli
0,5845
1 Kanada dolları
1,2467
1 Küveyt dinarı
5,5211
100 Qazaxıstan təngəsi
0,3673
1 Qətər rialı
0,4663
1 Qırğız somu
0,0194
100 Macarıstan forinti
0,5578
1 Moldova leyi
0,0988
1 Norveç kronu
0,1827
100 Özbək somu
0,0141
100 Pakistan rupisi
0,6066
1 Polşa zlotası
0,4720
1 Rumıniya leyi
0,3794
1 Serbiya dinarı
0,0170
1 Sinqapur dolları
1,3410
1 Səudiyyə Ərəbistanı rialı
0,4532
1 SDR (IMF-in xüsusi borcalma hüquqları)
2,3408
Türk lirəsi
0,0376
Türkmənistan manatı
0,4857
Ukrayna Qrivnası
0,0387
Yapon yeni
1,0873
Yeni Zelandiya dolları
1,0135
Qızıl
7984,7300
Gümüş
132,1487
Platin
3500,3085
Palladium
2624,8510