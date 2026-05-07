    Azərbaycan Mərkəzi Bankının valyuta məzənnələri (07.05.2026)

    Maliyyə
    • 07 may, 2026
    • 09:01
    Azərbaycan Mərkəzi Bankının bu günə olan rəsmi valyuta məzənnələrinə əsasən, ABŞ dollarının məzənnəsi dəyişməyərək 1,7000 manat olub.

    "Report" xəbər verir ki, avronun 0,1 % artaraq 1,9977 manat, 100 Rusiya rublunun məzənnəsi 0,91 % artaraq 2,2717 manat təşkil edib.

    Valyuta

    Məzənnə

    1 ABŞ dolları

    1,7000

    1 Avro

    1,9977

    100 Rusiya rublu

    2,2717

    1 Avstraliya dolları

    1,2321

    1 Belarus rublu

    0,6031

    1 BƏƏ dirhəmi

    0,4628

    100 Cənubi Koreya vonu

    0,1171

    1 Çexiya kronu

    0,0821

    1 Çin yuanı

    0,2498

    1 Danimarka kronu

    0,2673

    1 Gürcü larisi

    0,6333

    1 Honq Konq dolları

    0,2170

    1 Hindistan rupisi

    0,0179

    1 İngilis funt sterlinqi

    2,3116

    10 000 İran rialı

    -

    1 İsveç kronu

    0,1838

    1 İsveçrə frankı

    2,1824

    1 İsrail şekeli

    0,5845

    1 Kanada dolları

    1,2467

    1 Küveyt dinarı

    5,5211

    100 Qazaxıstan təngəsi

    0,3673

    1 Qətər rialı

    0,4663

    1 Qırğız somu

    0,0194

    100 Macarıstan forinti

    0,5578

    1 Moldova leyi

    0,0988

    1 Norveç kronu

    0,1827

    100 Özbək somu

    0,0141

    100 Pakistan rupisi

    0,6066

    1 Polşa zlotası

    0,4720

    1 Rumıniya leyi

    0,3794

    1 Serbiya dinarı

    0,0170

    1 Sinqapur dolları

    1,3410

    1 Səudiyyə Ərəbistanı rialı

    0,4532

    1 SDR (IMF-in xüsusi borcalma hüquqları)

    2,3408

    Türk lirəsi

    0,0376

    Türkmənistan manatı

    0,4857

    Ukrayna Qrivnası

    0,0387

    Yapon yeni

    1,0873

    Yeni Zelandiya dolları

    1,0135

    Qızıl

    7984,7300

    Gümüş

    132,1487

    Platin

    3500,3085

    Palladium

    2624,8510
    Курсы валют Центрального банка Азербайджана (07.05.2026)
    CBA currency exchange rates (07.05.2026)

