Azərbaycan 9 ayda kartof ixracından 30 milyon dollar qazanc əldə edib
- 29 oktyabr, 2026
- 17:27
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Bu ilin yanvar-sentyabr aylarında Azərbaycan 77,4 min ton kartof ixrac edib.
"Report" Dövlət Gömrük Komitəsinə istinadən xəbər verir ki, bu həcmdə kartofun dəyəri 29,7 milyon ABŞ dolları təşkil edib.
Bu isə ötən ilin müvafiq dövrü ilə müqayisədə həcm baxımıdan 6,4 min ton (9,1 %), dəyər baxımından isə 1,5 milyon ABŞ dolları (5,3 %) çoxdur.
Hesabat dövründə kartof ixracından əldə edilən gəlir Azərbaycanın ixrac gəlirlərində cüzi paya malik olub.
9 ayda Azərbaycan xarici ölkələrlə 37 milyard 211 milyon ABŞ dolları dəyərində ticarət əməliyyatı aparıb. Bu ötən ilin eyni dövrünə nisbətən 5,2 % çoxdur.
Xarici ticarət dövriyyəsinin 23 milyard 865 milyon ABŞ dolları ixracın, 13 milyard 346 milyon ABŞ dolları isə idxalın payına düşüb. Son 1 ildə ixrac 28,3 % artıb, idxal isə 20,4 % azalıb. Son nəticədə xarici ticarətdə 10 milyard 519 milyon dollarlıq müsbət saldo yaranıb. Bu da illik müqayisədə 5,7 dəfə çoxdur.