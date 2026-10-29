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    "Parker Russell Azerbaijan" "2026-cı ilin ən yaxşı konsaltinq şirkəti" mükafatına layiq görülüb

    Maliyyə
    • 29 oktyabr, 2026
    • 17:41
    Parker Russell Azerbaijan 2026-cı ilin ən yaxşı konsaltinq şirkəti mükafatına layiq görülüb

    "Parker Russell Azerbaijan" beynəlxalq səviyyədə növbəti uğura imza ataraq "Best Consulting Firm 2026" ("2026-cı ilin ən yaxşı konsaltinq şirkəti") mükafatına layiq görülüb.

    Mükafat Londonda keçirilən "Parker Russell International Qlobal Forumu" çərçivəsində təqdim olunub.

    Bu mükafat "Parker Russell Azerbaijan"ın konsaltinq sahəsində fəaliyyətinin inkişafının, həyata keçirilən layihələrin uğurlu nəticələrinin və müştərilərə göstərilən xidmətlərin yüksək keyfiyyətinin beynəlxalq səviyyədə tanınmasının göstəricisidir. Əldə olunan nailiyyət şirkətin peşəkar yanaşmasını, davamlı inkişaf strategiyasını və müştəri məmnuniyyətinə verdiyi önəmi bir daha təsdiqləyir.

    Forum çərçivəsində "Parker Russell Azerbaijan"ın icraçı direktoru Azər Quliyev "İnkişaf etməkdə olan iqtisadiyyatlarda korporativ borc bazarlarının inkişafı" ("Development of Corporate Debt Markets in Emerging Economies") mövzusunda təqdimatla çıxış edib. Təqdimat zamanı korporativ borc bazarlarının biznes subyektləri üçün alternativ maliyyələşmə imkanlarının genişləndirilməsində rolu, bu bazarların inkişaf perspektivləri və inkişaf etməkdə olan iqtisadiyyatlarda maliyyə bazarlarının təkmilləşdirilməsi baxımından əhəmiyyəti diqqətə çatdırılıb.

    Bu mükafat "Parker Russell Azerbaijan"ın beynəlxalq konsaltinq bazarında mövqeyinin möhkəmləndirilməsi və peşəkar fəaliyyətinin beynəlxalq səviyyədə tanınması baxımından əhəmiyyətli nailiyyət hesab olunur. Şirkətin əldə etdiyi bu uğur həmçinin Azərbaycanda konsaltinq sektorunun inkişafı və yerli mütəxəssislərin beynəlxalq platformalarda təmsil olunması baxımından diqqətəlayiq hadisədir.

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