Сегодня определятся финалисты Лиги Европы УЕФА.

Как сообщает Report, ответные полуфинальные матчи стартуют в 23:00 по бакинскому времени.

Немецкий "Фрайбург" сыграет с португальской командой "Брага" в Германии. Представитель Португалии выиграл первый матч со счетом 2:1.

В другом матче встретятся английские клубы. "Астон Вилла" на домашнем поле сыграет с командой "Ноттингем Форест", выигравшей первый матч со счетом 0:1.

Финальный матч состоится 20 мая в Стамбуле.