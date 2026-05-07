Футбол
- 07 мая, 2026
- 09:34
Сегодня определятся финалисты Лиги Европы УЕФА.
Как сообщает Report, ответные полуфинальные матчи стартуют в 23:00 по бакинскому времени.
Немецкий "Фрайбург" сыграет с португальской командой "Брага" в Германии. Представитель Португалии выиграл первый матч со счетом 2:1.
В другом матче встретятся английские клубы. "Астон Вилла" на домашнем поле сыграет с командой "Ноттингем Форест", выигравшей первый матч со счетом 0:1.
Финальный матч состоится 20 мая в Стамбуле.
