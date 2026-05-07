    ВС Украины ударили по ракетному кораблю "Каракурт" в районе Каспийска

    • 07 мая, 2026
    • 18:38
    ВС Украины ударили по ракетному кораблю Каракурт в районе Каспийска

    Силы обороны Украины нанесли серию ударов по ряду военных объектов РФ, включая малый ракетный корабль проекта 22800 "Каракурт" в районе пункта базирования "Каспийск" в Дагестане.

    Как передает Report, об этом сообщает Генштаб Украины в телеграм-канале.

    "В ночь на 7 мая 2026 года подразделения Сил обороны Украины нанесли удары по ряду важных объектов российских войск. В районе пункта базирования "Каспийск" (Республика Дагестан, РФ) был поражен многоцелевой малый ракетный корабль проекта 22800 "Каракурт", который, в частности, способен запускать крылатые ракеты "Калибр". Степень повреждений уточняется", - говорится в сообщении.

    Также, по данным Генштаба, были поражены пункт управления российских войск в Сосновке Луганской области и в районе поселка Ясное в Донецкой области. Кроме того, сообщается об ударах по складу боеприпасов в Калмыковке и складу горюче-смазочных материалов в районе Смоляниново Луганской области.

    Украинские военные также атаковали места сосредоточения живой силы армии России в районах сел Дерсово в Донецкой области и Смелое в Запорожье.

