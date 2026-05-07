Ukrainian forces strike Russian missile ship and depots
- 07 May, 2026
- 19:46
Units from Ukraine's defence forces struck a number of important Russian military facilities on the night of 6-7 May, particularly a small missile ship and depots, Report informs via Ukrainska Pravda.
The Ukrainian General Staff said that a Project 22800 Karakurt-class multipurpose small missile ship was struck near the Kaspiysk naval base in Dagestan, Russia. The vessel is capable of launching Kalibr cruise missiles.
Ukrainian forces also struck a Russian command post in Sosnivka, Luhansk Oblast, and a ground control station near Yasne in Donetsk Oblast.
In addition, an ammunition depot in Kalmykivka and a fuel and lubricants storage point near Smolianynove in Luhansk Oblast were hit.
Ukrainian troops also carried out strikes on clusters of Russian personnel near Dersove in Donetsk Oblast and Smile in Zaporizhzhia Oblast.