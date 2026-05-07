Ilham Aliyev WUF13 US-Iran talks
    Ilham Aliyev WUF13 US-Iran talks

    Ukrainian forces strike Russian missile ship and depots

    Other countries
    • 07 May, 2026
    • 19:46
    Ukrainian forces strike Russian missile ship and depots

    Units from Ukraine's defence forces struck a number of important Russian military facilities on the night of 6-7 May, particularly a small missile ship and depots, Report informs via Ukrainska Pravda.

    The Ukrainian General Staff said that a Project 22800 Karakurt-class multipurpose small missile ship was struck near the Kaspiysk naval base in Dagestan, Russia. The vessel is capable of launching Kalibr cruise missiles.

    Ukrainian forces also struck a Russian command post in Sosnivka, Luhansk Oblast, and a ground control station near Yasne in Donetsk Oblast.

    In addition, an ammunition depot in Kalmykivka and a fuel and lubricants storage point near Smolianynove in Luhansk Oblast were hit.

    Ukrainian troops also carried out strikes on clusters of Russian personnel near Dersove in Donetsk Oblast and Smile in Zaporizhzhia Oblast.

    Russia-Ukraine conflict
    Ukrayna ordusu "Kaspiysk" ərazisində "Karakurt" raket gəmisinə zərbə endirib
    ВС Украины ударили по ракетному кораблю "Каракурт" в районе Каспийска

    Latest News

    20:01
    Photo

    MoU signed between NAM Parliamentary Network and Mediterranean PA

    Foreign policy
    19:46

    Ukrainian forces strike Russian missile ship and depots

    Other countries
    19:34

    Latvian President Rinkevics hopes Baku-Yerevan peace deal will be signed soon

    Region
    19:16
    Photo

    Montenegro sees Azerbaijan-Armenia peace as a political win for both

    Foreign policy
    18:57
    Photo

    Kang Kymgu mulls Azerbaijan's cooperation with South Korea in Nakhchivan

    Foreign policy
    18:36

    Murodjon Achilov: Uzbekistan aims to boost farm output by 20% by 2030

    AIC
    18:16

    Majnun Mammadov: 14,000 hectares of agricultural land allocated to investors in Karabakh – EXCLUSIVE

    AIC
    17:59
    Photo

    SAHA 2026: Azerbaijan pavilion draws strong interest from visitors

    Military
    17:58

    Azerbaijan, Mongolia Prosecutor's Offices to exchange information

    Foreign policy
    All News Feed