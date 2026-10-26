Ильхам Алиев Путь к Победе VII Всемирный форум межкультурного диалога Чемпионат мира и фестиваль FIFA U-15
    Ильхам Алиев Путь к Победе VII Всемирный форум межкультурного диалога Чемпионат мира и фестиваль FIFA U-15

    Хикмет Гаджиев: Мирное соглашение с Арменией не должно оставаться лишь на бумаге

    Внешняя политика
    • 26 октября, 2026
    • 15:18
    Хикмет Гаджиев: Мирное соглашение с Арменией не должно оставаться лишь на бумаге

    Мирное соглашение между Азербайджаном и Арменией должно приносить реальную пользу людям, а не оставаться лишь на бумаге.

    Как передает Report, об этом заявил помощник президента Азербайджана - заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации президента Хикмет Гаджиев на специальной сессии "Язык мира и борьба с дезинформацией", организованной в рамках Бакинской платформы диалога по вопросам культуры и медиа.

    "Мирное соглашение может быть подписано, но оно не должно существовать только на бумаге. Оно обязательно должно приносить пользу людям", - подчеркнул Гаджиев.

    Гаджиев напомнил, после победы во Второй Карабахской войне с мирной инициативой выступил именно президент Азербайджана Ильхам Алиев.

    "На протяжении 30 лет культурные и исторические памятники Азербайджана лежали в руинах, а люди стали вынужденными переселенцами. Несмотря на все это, после конфликта президент Ильхам Алиев выступил с мирной инициативой", - сказал он.

    Коснувшись процессов после исторической Вашингтонской встречи в августе 2025 года, Гаджиев отметил, что Азербайджан уже реализует ряд важных положений достигнутых договоренностей.

    Хикмет Гаджиев Мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    Hikmət Hacıyev: Sülh sazişi tək kağız üzərində olmamalıdır
    Hikmat Hajiyev: Peace agreement must be more than just a piece of paper
    44 filmi
    MiniBoss

    Последние новости

    15:50
    В Карабахе и Восточном Зангезуре завершена разработка генпланов более 100 сел и поселков
    Инфраструктура
    15:47
    Пашинян и представитель ЕС обсудили вопрос разблокировки региональных коммуникаций
    В регионе
    15:45
    Азербайджан и Алжир обсудили торговлю нефтехимической продукцией
    Энергетика
    15:44
    Азербайджан увеличил доходы от экспорта томатов на 9,7%
    Бизнес
    15:42
    Азербайджан может продлить безвизовый режим для граждан Японии
    Внешняя политика
    15:41
    Видео
    В MiniBoss дети учатся готовить и представлять собственные проекты - Репортаж
    Наука и образование
    15:33
    Бахром Ашрафханов: Азербайджан и Узбекистан планируют расширять научное сотрудничество
    Внешняя политика
    15:32
    В ФРГ прекращает свою работу второй горнолыжный курорт из-за климатических изменений
    Другие страны
    15:31
    Хикмет Гаджиев: Почти каждый день Le Figaro публикует фейковые антиазербайджанские материалы
    Внутренняя политика
    Лента новостей