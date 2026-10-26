Хикмет Гаджиев: Мирное соглашение с Арменией не должно оставаться лишь на бумаге

Мирное соглашение между Азербайджаном и Арменией должно приносить реальную пользу людям, а не оставаться лишь на бумаге.

Как передает Report, об этом заявил помощник президента Азербайджана - заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации президента Хикмет Гаджиев на специальной сессии "Язык мира и борьба с дезинформацией", организованной в рамках Бакинской платформы диалога по вопросам культуры и медиа.

"Мирное соглашение может быть подписано, но оно не должно существовать только на бумаге. Оно обязательно должно приносить пользу людям", - подчеркнул Гаджиев.

Гаджиев напомнил, после победы во Второй Карабахской войне с мирной инициативой выступил именно президент Азербайджана Ильхам Алиев.

"На протяжении 30 лет культурные и исторические памятники Азербайджана лежали в руинах, а люди стали вынужденными переселенцами. Несмотря на все это, после конфликта президент Ильхам Алиев выступил с мирной инициативой", - сказал он.

Коснувшись процессов после исторической Вашингтонской встречи в августе 2025 года, Гаджиев отметил, что Азербайджан уже реализует ряд важных положений достигнутых договоренностей.