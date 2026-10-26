Хикмет Гаджиев: ИИ используют для вмешательства во внутренние дела стран

Искусственный интеллект усложняет поиск достоверной информации и уже используется для вмешательства во внутренние дела государств.

Как передает Report, об этом заявил помощник президента Азербайджана - заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации президента Хикмет Гаджиев на специальной сессии "Язык мира и борьба с дезинформацией", организованной в рамках Бакинской платформы диалога по вопросам культуры и медиа.

По его словам, одним из главных препятствий в этой сфере остается дезинформация.

"Это не новое явление. Однако сейчас мы видим, насколько широкие масштабы оно приобретает. Искусственный интеллект и социальные сети стали факторами, усиливающими этот феномен", - сказал Гаджиев.

Помощник президента также обратил внимание на вопросы международного права.

"Сегодня с помощью искусственного интеллекта вмешиваются даже во внутренние дела государств. Азербайджан на протяжении 30 лет выстраивал систему борьбы с дезинформацией. В то время создавалось впечатление, будто именно Азербайджан оккупировал территорию другого государства. Поэтому дезинформация для нас не новое явление", - подчеркнул он.

Гаджиев также напомнил, что некоторое время назад телеканал CNN распространил информацию по крайне опасному вопросу.

"Это могло серьезно повлиять на ситуацию в регионе. Такой подход нельзя назвать профессиональным. Азербайджан запросил разъяснения у телеканала и поднял вопрос в ООН. Однако ответа до сих пор нет", - добавил он.

Он напомнил, что распространенная CNN информация создавала впечатление, будто в Азербайджане находятся израильские силы, которые при необходимости могут атаковать Иран.

"Это невозможно даже технически. Это была полная дезинформация. Территория Азербайджана небольшая. Когда журналист пишет об этом, он должен понимать, что технически это невозможно", - сказал он.

Помощник президента заявил, что статья об Азербайджане, опубликованная CNN во время ирано-израильской войны, была совершенно недостоверной.

"Если исходить из их утверждений, как Израиль мог бы доставить сюда военную технику? Если бы это произошло, заметить это со спутника или с помощью других устройств было бы очень легко. Эти утверждения не могли соответствовать действительности", - сказал Гаджиев.

Он подчеркнул, что это было частью дезинформационной кампании, направленной против Азербайджана.

"То есть мишенью этой дезинформации стали не только журналисты и профессиональные медиа, но и дипломаты", - добавил он.