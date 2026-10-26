Генсек ОИС ознакомился с деятельностью службы ASAN в Азербайджане

Генеральный секретарь Организации исламского сотрудничества (ОИС) Исмаил ульд Шейх Ахмед ознакомился с деятельностью Государственного агентства по оказанию услуг гражданам и социальным инновациям при президенте Азербайджана (ASAN xidmət).

Как сообщает Report, председатель агентства Ульви Мехдиев проинформировал гостя о центрах ASAN xidmət, созданных по инициативе президента Ильхама Алиева, а также о проектах в сфере инноваций.

В ходе встречи отмечалось, что Азербайджан сотрудничает с более чем 50 странами в направлении экспорта модели ASAN xidmət в качестве интеллектуального продукта.

Шейх Ахмед подчеркнул значение модели ASAN xidmət для повышения доступности и оперативности предоставления государственных услуг. По его словам, внедрение этого опыта в странах - членах ОИС может способствовать повышению качества госуслуг и удовлетворенности граждан.

Генсек ОИС также ознакомился с деятельностью Инкубационного и акселерационного центра INNOLAND, мобильной службы ASAN и публичного юридического лица ABAD.