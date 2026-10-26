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    Генсек ОИС ознакомился с деятельностью службы ASAN в Азербайджане

    Внутренняя политика
    • 26 октября, 2026
    • 15:28
    Генсек ОИС ознакомился с деятельностью службы ASAN в Азербайджане

    Генеральный секретарь Организации исламского сотрудничества (ОИС) Исмаил ульд Шейх Ахмед ознакомился с деятельностью Государственного агентства по оказанию услуг гражданам и социальным инновациям при президенте Азербайджана (ASAN xidmət).

    Как сообщает Report, председатель агентства Ульви Мехдиев проинформировал гостя о центрах ASAN xidmət, созданных по инициативе президента Ильхама Алиева, а также о проектах в сфере инноваций.

    В ходе встречи отмечалось, что Азербайджан сотрудничает с более чем 50 странами в направлении экспорта модели ASAN xidmət в качестве интеллектуального продукта.

    Шейх Ахмед подчеркнул значение модели ASAN xidmət для повышения доступности и оперативности предоставления государственных услуг. По его словам, внедрение этого опыта в странах - членах ОИС может способствовать повышению качества госуслуг и удовлетворенности граждан.

    Генсек ОИС также ознакомился с деятельностью Инкубационного и акселерационного центра INNOLAND, мобильной службы ASAN и публичного юридического лица ABAD.

    Генсек ОИС ознакомился с деятельностью службы ASAN в Азербайджане
    Генсек ОИС ознакомился с деятельностью службы ASAN в Азербайджане
    Генсек ОИС ознакомился с деятельностью службы ASAN в Азербайджане
    Генсек ОИС ознакомился с деятельностью службы ASAN в Азербайджане
    ASAN Xidmət Исмаил ульд Шейх Ахмед Ульви Мехдиев Организация исламского сотрудничества (ОИС)
    Фото
    İslam Əməkdaşlıq Təşkilatının baş katibi "ASAN xidmət" mərkəzi ilə tanış olub
    Фото
    OIC Secretary-General familiarizes himself with ASAN service activities in Azerbaijan
    44 filmi
    44 filmi

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