Азербайджан и Сенегал обсудили сотрудничество в сфере энергетики
Энергетика
- 26 октября, 2026
- 15:22
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Азербайджан и Сенегал обсудили перспективы сотрудничества в сфере энергетики.
Как сообщает Report, об этом министр энергетики Пярвиз Шахбазов написал в своем аккаунте в социальной сети "X".
"В Москве мы обсудили перспективы нашего сотрудничества в энергосфере с министром энергетики и нефти Сенегала Эль-Хаджи Абдурахманом Диуфом. Мы обменялись мнениями о необходимости интенсивных контактов с целью определения возможных областей сотрудничества между энергокомпаниями обеих стран", - написал Шахбазов.
Напомним, что министр энергетики Азербайджана Пярвиз Шахбазов принимает участие в проходящей в Москве 28-й министерской встрече Форума стран - экспортеров газа (ФСЭГ).
Azərbaycan Seneqalla enerji sahəsində əməkdaşlığı müzakirə edib
Azerbaijan, Senegal mull energy co-op
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