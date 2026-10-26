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    Азербайджан и Сенегал обсудили сотрудничество в сфере энергетики

    Энергетика
    • 26 октября, 2026
    • 15:22
    Азербайджан и Сенегал обсудили сотрудничество в сфере энергетики

    Азербайджан и Сенегал обсудили перспективы сотрудничества в сфере энергетики.

    Как сообщает Report, об этом министр энергетики Пярвиз Шахбазов написал в своем аккаунте в социальной сети "X".

    "В Москве мы обсудили перспективы нашего сотрудничества в энергосфере с министром энергетики и нефти Сенегала Эль-Хаджи Абдурахманом Диуфом. Мы обменялись мнениями о необходимости интенсивных контактов с целью определения возможных областей сотрудничества между энергокомпаниями обеих стран", - написал Шахбазов.

    Напомним, что министр энергетики Азербайджана Пярвиз Шахбазов принимает участие в проходящей в Москве 28-й министерской встрече Форума стран - экспортеров газа (ФСЭГ).

    Пярвиз Шахбазов Азербайджано-сенегальские отношения Сенегал Энергосотрудничество
    Azərbaycan Seneqalla enerji sahəsində əməkdaşlığı müzakirə edib
    Azerbaijan, Senegal mull energy co-op
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