Азербайджан и Сенегал обсудили сотрудничество в сфере энергетики

Азербайджан и Сенегал обсудили перспективы сотрудничества в сфере энергетики.

Как сообщает Report, об этом министр энергетики Пярвиз Шахбазов написал в своем аккаунте в социальной сети "X".

"В Москве мы обсудили перспективы нашего сотрудничества в энергосфере с министром энергетики и нефти Сенегала Эль-Хаджи Абдурахманом Диуфом. Мы обменялись мнениями о необходимости интенсивных контактов с целью определения возможных областей сотрудничества между энергокомпаниями обеих стран", - написал Шахбазов.

Напомним, что министр энергетики Азербайджана Пярвиз Шахбазов принимает участие в проходящей в Москве 28-й министерской встрече Форума стран - экспортеров газа (ФСЭГ).