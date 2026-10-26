Azərbaycan Seneqalla enerji sahəsində əməkdaşlığı müzakirə edib
Energetika
- 26 oktyabr, 2026
- 15:15
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Azərbaycan və Seneqal enerji sahəsində əməkdaşlığın perspektivlərini müzakirə edib.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə energatika naziri Pərviz Şahbazov "X" sosial şəbəsindəki hesabında bildirib.
Bununla bağlı müzakirələr Rusiyanın paytaxtı Moskvada azərbaycanlı nazir ilə Seneqalın energetika və neft naziri El Hacı Abdurahman Diuf arasında görüşdə aparılıb.
"Hər iki ölkənin enerji şirkətləri arasında mümkün əməkdaşlıq sahələrinin müəyyənləşdirilməsi məqsədilə intensiv təmasların vacibliyi barədə fikir mübadiləsi apardıq", - P.Şahbazov qeyd edib.
Азербайджан и Сенегал обсудили сотрудничество в сфере энергетики
Azerbaijan, Senegal mull energy co-op
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